Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 75,77 рубля, что на 33 копейки выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на тот же момент времени стоил почти 89,54 рубля (плюс 31 копейка).

В течение дня курс доллара доходил до 76,26 рубля, курс евро — до 90,1 рубля (минимальные курсы составляли 75,44 и 89,23 рубля соответственно).

С начала торгов было проведено около 46,8 тыс. сделок с долларом на сумму почти 2,5 млрд долларов и 6,5 тыс. сделок с евро на 229 млн евро.

«Понедельник прошел под знаком ухода от риска на валютных площадках развивающихся рынков. К концу дня доллар укреплялся в парах с большинством валют EM», — указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Помимо глобального ухода от риска не меньшее давление на рубль оказывало снижение нефтяных котировок. В частности, к окончанию рабочего дня стоимость марки Brent снижалась более чем на 1% и в течение торгового дня неоднократно находилась ниже 42 долларов за баррель. К слабому аппетиту на рынках EM и снижению цен на нефть по-прежнему добавляется напряженный геополитический фон и сохраняющиеся санкционные угрозы, которые не дают рублю спокойно вздохнуть», — комментирует эксперт.

«Под конец торгов снижение геополитических рисков позволило рублю отыграть часть потерь. При этом американская валюта продолжает движение выше 75 рублей, что может говорить в пользу продолжения ее роста. Однако пока мы не видим существенных фундаментальных факторов для этого. Удержание нефтью марки Brent позиций выше 40 долларов скорее говорит в пользу возвращения доллара в диапазон 70—75 рублей», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Доллар США сегодня бурно дорожал в паре с рублем, но к вечеру прирост сократился, а «американец» вернулся в более-менее приличные рамки... Очень может быть, что Минфин и ЦБ, пользуясь ситуацией с курсами и волатильностью, неплохо поработали сейчас над сокращением дефицита бюджета», — замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, «краткосрочно доллар останется в сильной позиции и пределах 75,5—76 рублей».

«Евро сегодня впервые с 2016 года поднимался выше 90 рублей, но к завершению торгов пыл умерил... Здесь тоже все довольно однозначно — сила евро останется актуальной в пределах 88—90 рублей», — пишет эксперт.



По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, «дальнейшая динамика во многом будет зависеть от того, как откроются торги в США завтра вечером по московскому времени. Если нефть продолжит корректироваться, то доллар неизбежно устремится в диапазон 76,5—77,5. Евро, будучи сейчас немного слабым по отношению к доллару, вероятнее всего, не пойдет выше 91 рубля за штуку».