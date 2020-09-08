Российские банки почти перестали выдавать карты с овердрафтом, которые дают возможность ухода в минус. В июле россияне получили 2,8 тыс. таких карт, что почти в восемь раз меньше показателя годом ранее и является минимальным за всю историю уровнем, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в июле россияне получили лишь 2,8 тыс. новых карт с опцией овердрафта против 22,3 тыс. годом ранее, при этом за месяц сокращение составило 10%. Резко в июле сократился и лимит предоставляемых банками средств в рамках овердрафта: если по итогам II квартала он находился на уровне 23,8 тыс. рублей, то по итогам июля упал вдвое — до 12,5 тыс. рублей.

В результате объемы выданных карт с овердрафтом за июль снизились на 23,1% — до 35,9 млн рублей, а портфель овердрафтов сократился по итогам месяца более чем втрое — до почти 4 млрд рублей.

Гендиректор компании Олег Лагуткин отметил, что обычно новые карты с овердрафтом оформляются в рамках зарплатных проектов, в пандемию же число заключаемых зарплатных проектов снизилось: компании сократили наем новых сотрудников и уменьшился переток компаний из одного банка в другой. Кроме того, многие банки стали отказываться от карт с овердрафтами в пользу кредитных карт. «Теоретически можно говорить о том, что на горизонте нескольких лет банки могут полностью отказаться от такого вида кредитования, как овердрафт», — прогнозирует он.