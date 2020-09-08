Курс рубля к доллару и евро снизился по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,44 рубля, что на 67 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,12 рубля (плюс 62 копейки).

С долларом с начала торгов было проведено 50,2 тыс. сделок на общую сумму около 3,5 млрд долларов, с евро — 7,3 тыс. сделок на 308 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,72—76,6 рубля за доллар и 89,38—90,26 рубля за евро.



«Рубль во вторник впал в кому на фоне глобального ухода рынка от рисков. На самом деле все могло бы быть и хуже — сырьевой рубль остался без опоры, поэтому расстраиваться, глядя на происходящее, не стоит. Интересно, что Минфин не отменил запланированные на среду аукционы по размещению ОФЗ, значит, ведомство не видит критичных изменений в конъюнктуре», — рассуждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Она ожидает, что «рыночные эмоции схлынут, «бакс» вернется в коридор 74—75 рублей. Пока же самый оптимистичный сценарий — это консолидация в границах 76—77 рублей. Евро сегодня обновляет пики с 2016 года… и ставит себе новой целью подъем к 90,5 рубля».

«На локальном валютном рынке рубль оставался под серьезным давлением таких факторов, как глобальное бегство от риска, падение цен на нефть (оказавшихся впервые с 25 июня ниже 40 долларов за баррель) и сохранение санкционных угроз… В целом американская валюта торговалась в «зеленой зоне» почти на всех площадках EM, хотя текущие уровни доллара на российском рынке все же во многом поддерживаются санкционными рисками», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



«Рубль сегодня вышел на новые минимумы с 22 апреля 2020 года по отношению к доллару, по отношению к евро — c зимы 2016-го… Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным, что, впрочем, во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли «дна». Ближайшей психологической целью в долларе является планка 77 рублей, но в моменте рынок вполне может проскочить уровень 77,6. Евро будет вести себя менее динамично, чем в предыдущие недели. Мы закладываем рост на ближайшие сессии не выше 91,5 рубля», — указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

