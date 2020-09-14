Райффайзенбанк запускает новую кредитную карту «Кешбэк на все Премиум», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиент получает кешбэк 1,5% с покупок в любых категориях, оплаченных кредитной картой (Visa Signature). Кешбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счет. Баланс кешбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».

«Вместе с кешбэком в рублях 1,5% на покупки во всех категориях держатели этой карты будут получать дополнительные привилегии, включая консьерж-сервис и скидки премиального уровня. Карта бесплатна в обслуживании, кредитный лимит составляет до 1 млн рублей, а беспроцентный период — до 52 дней», — говорится в релизе.

Среди дополнительных привилегий, доступных держателям карты, — скидки 15% на поездки бизнес-классом с Wheely и Gett, 10% — в ресторанах White Rabbit Family, расширенная гарантия на покупки, а также бронирование билетов и выбор ресторана от консьерж-сервиса в формате 24/7.