Предложение направлять материнский капитал на ремонт квартир готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях, пишут «Известия» . Инициативу в правительство в ближайшее время представит президентское движение ОНФ, сообщила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова. По ее словам, эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%.

Как отметила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ремонт для семьи всегда связан с серьезными расходами, особенно если ребенок только родился, а у родителей невысокие доходы. Если такая инициатива будет оформлена законодательно и поступит в Госдуму, то ее могут поддержать, пояснила она. В Минстрое сообщили, что если инициатива ОНФ поступит в ведомство, она будет рассмотрена в установленном порядке. В других парламентских фракциях согласны, что социальные выплаты необходимо разрешить использовать для достижения более широкого спектра целей.

Материнский капитал на первого ребенка вырастет в 2021 году почти до 484 тыс. рублей Размер маткапитала на второго ребенка увеличится до 639,4 тыс. рублей.

По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, инициативу нужно направлять не в правительство, а в Госдуму, для того чтобы у семьи появились такие возможности, требуется править законодательство. Также фракция настаивает на том, чтобы дать возможность как минимум многодетным семьям покупать транспортные средства хотя бы отечественного производства. Важно создать механизмы против злоупотреблений, чтобы средства использовались по назначению, а не просто обналичивались, пояснил Нилов.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов считает, что семьям нужно предоставить право самостоятельно распоряжаться маткапиталом, единственное ограничение — чтобы эти средства шли не на еду и на развлечения. Председатель Совета матерей Татьяна Буцкая заявила, что семьи очень ждут возможности направить маткапитал на ремонт жилья.