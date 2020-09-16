📰 Специалисты Центра развития НИУ ВШЭ предсказали новый инвестиционный кризис в России, пишут «Ведомости» . По мнению авторов исследования «О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии», пандемический и нефтяной шоки привели к тому, что инвестиции в основной капитал в России после длительного периода подъема, начавшегося в середине 2016 года, пошли на снижение, которое грозит превратиться в крутое пике. Самый сильный провал наблюдается в инвестициях малого бизнеса – их падение оценивается примерно в 36%.

📰 Резкий отказ ретейлеров от планов развития на фоне кризиса вынуждает девелоперов массово переносить открытия торгцентров — в этом году могут не открыться 30–50% заявленных объектов, пишет «Коммерсант» . Консультанты отмечают, что пока эти объекты перенесены на будущий год, но есть вероятность дальнейшей корректировки, и ввод всех заявленных проектов может растянуться на пять лет. В Cushman & Wakefield прогнозируют, что в России в этом году суммарно введут 400 тыс. кв. м из 1,3 млн кв. м заявленных торгцентров.

📰 Граждан завлекают инвестициями на несуществующих электронных биржах, пишут «Известия» . Россияне, увидев в Интернете рекламу такого заработка, переводят по указанным номерам деньги, а потом понимают, что стали жертвой мошенничества. Чтобы избежать мошенничества, деньги можно передавать только брокерской компании, которая имеет лицензию Банка России, предупреждают эксперты.

📰 Рост бюджетных расходов из-за пандемии Минфин предложил компенсировать в 2021 году повышением акциза на сигареты сразу на 20%, пишет РБК . В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты, отмечают эксперты. По их мнению, рост акцизов усилит разрыв в розничных ценах между легальной продукцией и нелегальными сигаретами, которые присутствуют на рынке, что спровоцирует обвал легального рынка и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%.