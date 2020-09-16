Минэкономразвития обсуждает сохранение ряда мер поддержки для малых и средних предприятий (МСП), которые были приняты в рамках антикризисных программ, а также готовит предложение по снижению ставок льготного кредитования для МСП. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарного заседания съезда лидеров «Опоры России».

«Мы готовим предложение по модификации нашей основной программы — [постановление] 1764 (Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 8,5%. — Прим. ред.), с целью снижения конечных ставок для кредитования бизнеса. Это будет важный шаг. А также планируем закрепить в этой программе ряд тех новаций, которые мы сделали в рамках антикризисной политики. Это следует еще обсудить», — заявил Решетников.

По его словам, оказались востребованы меры поддержки предпринимателей, которые торгуют подакцизными товарами. «Наверное, нам следует продлить этот подход на будущее, потому что развитие туризма, развитие общепита невозможно без торговли подакцизными товарами, в том числе и спиртным. Ничего плохого нет, если мы дадим возможность доступа кафе и гостиницам к нашим программам поддержки в этой связи», — отметил Решетников.

Исследование: неформальная занятость в период пандемии сократилась на 925 тыс. человек По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, сокращение неформальной занятости можно было бы только приветствовать, если бы работники переходили в официальный корпоративный сектор и в экономике создавались новые рабочие места.

Обсуждается также продление моратория на проверки для субъектов малого и микробизнеса на следующий год. «Важно сказать, что у нас продолжат действие такие глобальные, системные меры, которые были приняты в период кризиса, но они носили долгосрочный характер. Речь идет о снижении тарифов страховых взносов с 30% до 15% для тех субъектов МСП, где заработная плата выше МРОТ. Это очень важная мера. Мы рассчитываем, что она и в дальнейшем снизит налоговую нагрузку», — заявил он.

По словам министра, размер кредитного портфеля, предоставленного МСБ в рамках программ господдержки, составил более 1 трлн рублей. По программе льготного кредитования под 8,5% было выдано в 2020 году свыше 10 тыс. кредитных соглашений более чем на 700 млрд рублей, отметил Решетников. Также было выделено 12 млрд рублей на субсидии бизнесу для приобретения средств индивидуальной защиты и восстановление деятельности.