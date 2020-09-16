РНКБ стал участником государственной программы «Сельская ипотека» по выдаче льготных кредитов на покупку жилья в сельской местности под 3% годовых на срок до 25 лет. Об этом в среду сообщили в банке.

В рамках госпрограммы кредит выдается на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном или вторичном рынке в сельской местности или на рефинансирование ранее выданного кредита на приобретение жилья в сельской местности.

Первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Минимальная сумма кредита — 600 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей на приобретение недвижимости в Ленинградской области и 3 млн рублей на приобретение недвижимости в Крыму и Краснодарском крае.

В банке действует программа лояльности, в рамках которой клиенты также могут получить дополнительную скидку к ставке в размере до 0,6 процентного пункта, следует из релиза.



В РНКБ напомнили, что банк также является активным участником льготных программ «Господдержка-2020» и «Семейная ипотека». Ставки по ипотечным кредитам в рамках этих программ составляют 5,5% и 5% годовых соответственно при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка.