Компания «СберДевайсы» планирует представить на конференции «СберКонф», которая пройдет 24 сентября, «умную» телеприставку с голосовым помощником собственной разработки — девайс будет обладать целым рядом функций, до сих пор не встречавшихся в «умных» колонках российской разработки, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Так, телеприставка сможет управлять личными финансами с помощью голоса — версия такого ассистента в смартфонах позволяет клиентам банка совершать платежи, переводить деньги друг другу, проверять баланс счета, узнавать курсы валют; вторая предполагаемая функция приставки — шопинг во время просмотра фильма, основанный на искусственном интеллекте.

Как пояснили источники, в устройстве появится функция управления жестами, с помощью которых пользователь сможет регулировать работу колонки, осуществлять навигацию по меню и выбирать контент. Также будут и контентные сервисы — доступ к онлайн-кинотеатру Okko, играм и телеканалам, каталог музыки; в приставку интегрирована функция видеозвонка, сообщили собеседники издания.

По словам экспертов, устройств с полноценным голосовым ассистентом в таком формфакторе, как будет у Сбербанка, на российском рынке нет, основное преимущество девайса — глубокая интеграция с телевизором и видеоизображением.