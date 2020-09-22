Агентство по страхованию вкладов подало очередной иск к бывшим контролирующим лицам банка «Югра». Информация об этом опубликована во вторник, 22 сентября, на сайте АСВ.

Заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 17 сентября. Ответчиками по иску значатся десять физических лиц и три компании. Сумма требований составляет порядка 97,124 млн долларов, что, как уточняется, составляет в российской валюте исходя из курса на 1 сентября 2020 года (73,8 рубля за доллар) более 7,168 млрд рублей.

Среди ответчиков указаны, в частности, Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев (как сообщалось, оба они находятся под следствием), бывшие члены совета Юрий Гусев, Анатолий Фомин, Алексей Коротенко, Дмитрий Максимов, бывшие члены правления Юрий Мельников, Сергей Тихонов, Наталия Гребешева, а также АО «Комплексные инвестиции» (эта структура, согласно последней справке на сайте ЦБ, входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке). Другие компании-ответчики в списке — АО «Киренск-НефтеГаз» и ООО «Киренский».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.