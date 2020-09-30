ВТБ начинает пилотный проект по созданию цифровой покупки автомобиля, говорится в сообщении кредитной организации. На сайте банка клиентам доступен каталог, где можно выбрать транспортное средство, получить одобрение по кредиту онлайн, забронировать автомобиль у дилера в салоне и после проведения сделки уехать на нем из салона или же заказать доставку. На первом этапе пилот пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках пилота можно выбрать в витрине банка новый автомобиль, а также подержанную машину. С помощью в том числе нового сервиса ВТБ планирует с 2021 года увеличивать объем выдач автокредитов, отметили в кредитной организации.

Для оформления заявки на автокредит на сайте появилась новая анкета, заполнить которую можно будет и с мобильного устройства. На первом этапе витрина включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом.



В 2021 году ВТБ планирует реализовать цифровой способ покупки автомобиля в кредит, при котором удаленно можно будет провести подписание кредитных документов и договора купли-продажи и позже забрать его в автосалоне или заказать с доставкой на дом.

Чтобы воспользоваться каталогом ВТБ, необходимо в разделе «Автокредиты» перейти по ссылке «Выбор автомобиля». После чего отобразится список марок транспортных средств, регион их продажи и полные характеристики. Все представленные позиции доступны к продаже в автосалонах.