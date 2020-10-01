Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Первому Инвестиционному Банку на уровне «ruВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу на фоне убыточности бизнеса, адекватным качеством активов и ликвидной позиции, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — сказано в сообщении.



По данным аналитиков, по состоянию на 1 августа 2020 года около 27% валовых активов банка формировала ссудная задолженность юрлиц и ИП, при этом качество портфеля юрлиц и ИП оценивается агентством как невысокое: на 1 августа 2020-го доля ссуд III—V категорий качества составила 22,1% кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юрлиц и ИП — менее 1%.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 1 августа 2020-го покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 53% и 93% соответственно).