Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Возрождение» до уровня «А(RU)», изменив прогноз на «стабильный». По информации на сайте АКРА, ранее у банка был рейтинг «A-(RU)» с «позитивным» прогнозом.

Повышение рейтинга «обусловлено изменением оценки достаточности капитала со «слабой» до «удовлетворительной», что привело к повышению оценки собственной кредитоспособности банка до «bbb-», поясняется в сообщении агентства . Кредитный рейтинг «Возрождения» также учитывает высокую вероятность предоставления ему экстраординарной поддержки со стороны материнского банка ВТБ.

Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «позитивного» на «стабильный» отражает актуальный план интеграции банка с поддерживающей организацией (ранее завершение присоединения ожидалось в середине 2020 года). При этом планы ВТБ относительно консолидации российских дочерних банков сохраняются и включают присоединение «Возрождения» к одному из банков материнской группы в течение 12 месяцев, указывают в АКРА.

Адекватная оценка бизнес-профиля («bbb») обусловлена занимаемыми «Возрождением» рыночными позициями и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода благодаря универсальному характеру деятельности.

Улучшение позиции банка по капиталу обусловлено повышением достаточности капитала первого уровня по «Базелю III» до уровня выше 9% преимущественно за счет значительного роста нераспределенной прибыли в 2019 году, следует из релиза. При этом норматив Н1.2 составил у банка 9,6% на 1 сентября при среднем значении в 2020 году на уровне 9,5% против 8,8% в 2019-м.

Ввиду убытка по итогам 2018 года (8 млрд рублей) в результате значительного досоздания резервов по МСФО уровень внутренней генерации капитала, рассчитываемый за последние пять лет, все еще отрицательный, уточняют аналитики. Чистая процентная маржа «Возрождения» за последние три года соответствует уровню сопоставимых финансовых институтов (4,5%), в то время как по операционной эффективности банк заметно отстает от них.



Слабая оценка риск-профиля «Возрождения» определяется сохранением высокой доли проблемных и потенциально проблемных кредитов (21,7% на 30 июня 2020 года, в том числе просрочка свыше 90 дней — 21%), значительная часть которых образовалась до приобретения банка поддерживающей организацией, при концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков на уровне около 16% портфеля. Кроме того, оценку риск-профиля ограничивает наличие на балансе банка непрофильных активов, преимущественно инвестиционной недвижимости. Вместе с тем концентрация кредитного портфеля на отрасли строительства и недвижимости снизилась, отметили аналитики.

