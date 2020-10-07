ВТБ разработал специальный интерфейс для банкоматов, который предназначен для обслуживания людей со слабым зрением. Воспользоваться им могут не только клиенты ВТБ, но и клиенты других банков, говорится в релизе финучреждения.

«В реализованном интерфейсе есть все необходимые пункты меню, а сам текст написан крупным белым шрифтом на черном фоне. Чтобы перейти в режим для слабовидящих, нужно вставить карту в банкомат и на экране ввода ПИН-кода нажать на кнопку для перехода в отдельное меню. После этого откроется меню со следующими опциями: «Снятие наличных», «Внесение наличных», «Запрос баланса», «Инверсия» и «Завершение работы». При необходимости можно установить белый фон с черным шрифтом, для этого нужно перейти в раздел «Инверсия», — отмечается в сообщении.

В настоящее время функционал доступен более чем на 7 тыс. банкоматов ВТБ по всей стране. Кроме того, банк намерен адаптировать свои ATM и для людей, полностью утративших зрение.