Государственный долг Соединенных Штатов увеличился примерно на 7 трлн долларов за время президентства Дональда Трампа — с конца января 2017 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду телеканал CBS.

Он проанализировал опубликованные документы Министерства финансов страны и выяснил, что на 1 октября (начало нынешнего финансового года в США) ее госдолг превысил 27 трлн долларов. При этом за время президентства нынешнего американского лидера долг увеличился примерно на 7 трлн. Телеканал считает, что госдолг будет только расти в связи с мерами, необходимыми для восстановления американской экономики после вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Так, к настоящему времени американская администрация с согласия конгресса ассигновала на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, предпринятых Федеральной резервной системой США.

Во время избирательной кампании 2016 года Трамп заявлял, что решит проблему огромного национального долга за два президентских срока, или за восемь лет. С точки зрения экономического роста он делал ставку на реформы и пересмотр торговых договоров.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на 9 трлн долларов и почти достиг отметки в 20 трлн. При этом в нынешнем году ВВП США, как ожидается, составит примерно 22 трлн долларов.



Согласно выводам бюджетного управления конгресса США, государственный долг Соединенных Штатов практически сравняется к концу текущего года с объемом национального ВВП. Между тем в конце 2019 года он составлял 79% ВВП, а в 2007-м — 35%, отмечается в опубликованном ранее отчете управления. Согласно заключению его авторов, размер госдолга в 2021 году превысит 100% американского ВВП. В 2023 году он способен достичь 107% национального ВВП, предупреждают в бюджетном управлении конгресса.