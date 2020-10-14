Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Гута-Банка на уровне «ruB+», прогноз по рейтингу — «стабильный», что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при невысокой рентабельности, адекватными оценками ликвидной позиции и качества активов, а также низким уровнем корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Отмечается, что слабые рыночные позиции банка отражают его низкую долю в совокупных активах банковской системы РФ в сочетании с узкой клиентской базой, представленной преимущественно компаниями, входящими в группу «Гута».

«Высокая концентрация клиентской базы на одной группе компаний как в активных, так и в пассивных операциях может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении финансового состояния компаний группы «Гута», — указывают аналитики.

Концентрация активов на связанных с банком сторонах оценивается агентством как приемлемая. Сильная позиция по капиталу при невысоких показателях рентабельности. Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на высоком уровне, что обеспечивает высокую устойчивость собственных средств к реализации кредитных и рыночных рисков.

Агентство отмечает, что ресурсная база банка в значительной степени сконцентрирована на крупнейших кредиторах, при этом средства на счетах характеризуются существенной волатильностью. С другой стороны, банк характеризуется значительным запасом ликвидности. Кроме того, банк располагает необремененными высоколиквидными ценными бумагами, которые потенциально могут быть источником дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО.

Низкая оценка корпоративного управления отражает недостаточную, по мнению агентства, степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания ими влияния на принятие управленческих решений. Также отмечается, что бизнес банка в силу недостаточной диверсификации и в условиях слабо развитого кредитного направления характеризуется низкой прибыльностью.