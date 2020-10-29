АКРА понизило кредитный рейтинг Реалист Банка до уровня «B(RU)», статус — «рейтинг на пересмотре — негативный», говорится в релизе агентства.

«Понижение кредитного рейтинга АО «Реалист Банк» связано с ухудшением оценки бизнес-профиля до уровня «b-» ввиду снижения оценки деловой репутации в связи с задержанием по уголовному делу основных конечных собственников банка, а также одного из членов совета директоров. Другие ключевые факторы рейтинговой оценки оставлены без изменений (сильная достаточность капитала, удовлетворительные оценки риск-профиля, ликвидности и фондирования)», — сказано в сообщении.

Присвоение статуса «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу обусловлено возможным ухудшением оценок рейтинговых факторов в связи с развитием текущей ситуации и ее влиянием на финансовую устойчивость банка, отметили в АКРА.

К снятию статуса «рейтинг на пересмотре — негативный» и подтверждению кредитного рейтинга может привести сохранение основной клиентской базы банка в части активных и пассивных операций при неухудшении позиции банка по достаточности капитала и ликвидности. К негативному рейтинговому действию могут привести потеря значительной части клиентской базы банка в части активных и/или пассивных операций и снижение нормативов достаточности капитала и ликвидности, заключили аналитики.