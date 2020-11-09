Банк «СИАБ» успешно завершил тестирование мобильного банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей SIAB Business Mobile и ввел приложение в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Теперь с помощью SIAB Business Mobile предприниматели — клиенты банка «СИАБ» могут полноценно управлять рублевыми счетами компании в любое время и с любого устройства (со смартфона или планшета)», — говорится в релизе.
SIAB Business Mobile позволит пользователям совершать привычные операции с любого гаджета, подключенного к Интернету:
- формировать платежные поручения в рублях (в том числе налоговые);
- подтверждать платежные поручения (в том числе созданные на стационарном компьютере);
- оперативно отзывать отправленные платежные поручения;
- отправлять выписки на указанный e-mail в разных форматах;
- отправлять платежные поручения со штампом банка «СИАБ» и реквизиты счета по любому каналу (e-mail, СМС и пр.);
- вести переписку с банком «СИАБ».
Функционал мобильного банка позволяет:
- получать информацию по остаткам и выпискам в режиме онлайн;
- отслеживать состояния платежей, в том числе отправленных со стационарного компьютера;
- рассылать выписки на e-mail;
- проводить аналитику по операциям по счетам.
Мобильный банк SIAB Business Mobile включен в бизнес-пакеты «Скорость» и «Скорость Лайт». По остальным пакетам РКО данная услуга предоставляется платно — 300 рублей в месяц. Приложение доступно для бесплатной установки в App Store или Google Play. Для запуска работы мобильного банка нужно лично обратиться в любой офис банка или отправить заявление через дистанционную систему обслуживания «Интернет-клиент».