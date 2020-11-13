Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг НК Банка на уровне «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низких показателях рентабельности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении «Эксперт РА».

Как поясняют аналитики, ограниченная оценка рыночных позиций банка обусловлена незначительными масштабами его бизнеса в сочетании с узкой клиентской базой (34 заемщика-юрлица на 1 сентября 2020 года). Отмечается низкая диверсификация бизнеса по активам, что обусловлено преобладанием низкодоходных компонентов (на 1 октября 2020-го на средства на краткосрочных депозитах и корреспондентских счетах в банках, а также на наличные денежные средства приходится около половины валовых активов). Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами компаниях рассматривается как повышенная.

Эксперты указывают на адекватную позицию банка по капиталу на фоне убыточности деятельности. Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на высоком уровне, что позволяет выдержать полное обесценение почти 21% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Уточняется, что убыток банка в текущем году (42,7 млн рублей) обусловлен снижением на 19% чистых процентных доходов (основной источник доходов) относительно аналогичного периода прошлого года и низкой долей комиссионных доходов на фоне повышенных расходов на обеспечение деятельности. Концентрация активных операций банка на крупных клиентах оценивается как повышенная.



Около 27% активов банка на начало октября формирует кредитный портфель, представленный ссудами крупному бизнесу и субъектам МСБ почти в равной пропорции. Качество корпоративного кредитного портфеля оценивается как приемлемое, при этом отмечается его позитивная динамика (доля ссуд IV и V категорий составила 5,6% против 10,5% на 1 октября 2019-го). На розничные кредиты (в основном представлены ипотечными и потребительским ссудами) приходится около 12% активов, этот портфель характеризуется повышенной долей проблемных и безнадежных ссуд (22% на 1 октября) без выраженного тренда к улучшению. Отмечается низкая отраслевая концентрация корпоративного портфеля: на долю трех крупнейших отраслей (финансы, оптовую торговлю оборудованием и промышленное строительство) приходится около 46%. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как недостаточный. Около 32% активов размещены в надежные инструменты краткосрочных требований к НКО «НКЦ», на рынке МБК и на корреспондентских счетах банков и формируют консервативную часть вложений банка, оказывая положительное влияние на оценку качества активов.

