Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

МТС Банк расширяет программу рефинансирования кредитов для физических лиц. Теперь клиенты сторонних банков могут объединить лимиты нескольких кредитных карт, оформив универсальную карту MTS Cashback. По универсальной карте MTS Cashback действует длительный льготный период — до 111 дней, в течение которого погашение задолженности по сторонней кредитной карте осуществляется без процентов.

Держатели платежных карт Visa Альфа-Банка теперь могут оплачивать покупки касанием смартфона с помощью сервиса бесконтактной оплаты «Кошелeк Pay» компании Cardsmobile. Сервис бесконтактной оплаты «Кошелeк Pay» работает на всех Android-смартфонах с NFC и версией операционной системы 5.0 и выше.

СКБ-Банк возобновил выпуск кобрендинговой «Карты добра» с автоматическими отчислениями пожертвований в благотворительный фонд «Синара». У держателей «Карты добра» предусмотрен кешбэк до 3%, при этом будет увеличенный кешбэк в размере 1,3% от любой суммы покупки в магазинах и Интернете, совершенных на территории РФ. Держатели карты смогут поддержать детей с онкологическими заболеваниями: с каждой покупки в фонд будет перечисляться 0,3% от суммы трансакции.

Почта Банк начал эквайринговое обслуживание платежных карт JCB. Теперь снимать наличные с карт JCB, а также совершать по ним оплату товаров и услуг можно во всех банкоматах банка (более 4,8 тыс. единиц), а также в POS-терминалах (более 55 тыс.), расположенных в отделениях Почты России.

Райффайзенбанк подключил сервис «Кошелек Pay», который позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона. «Кошелек Pay» доступен для держателей карт платежных систем Mastercard и Visa. Достаточно скачать приложение «Кошелек» в магазине приложений и добавить данные банковской карты.

РГС Банк предложил своим клиентам устроить «тест-драйв» дебетовым картам «Мир автомобилиста» и «Дорожная карта» — в течение трех месяцев не платить за обслуживание и оценить все преимущества от использования продуктов. По истечении периода тест-драйва, если клиент примет решение продолжить пользование картой, будет включаться условно бесплатное обслуживание.

Банк «Открытие» выпустил дебетовые карты «Аэрофлот World» и «Аэрофлот World Black Edition». Снятие наличных в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров осуществляется бесплатно. В устройствах сторонних кредитных организаций комиссия не взимается при снятии до 10 тыс. рублей или 100 долларов/евро в месяц, а при более крупных суммах — составит 1%, минимум 100 рублей либо 1,5 доллара/евро; для клиентов со статусом «Плюс» услуга будет бесплатной.

ВТБ совместно с федеральным ретейлером «Магнит» и платежной системой Visa запускает кобрендовую дебетовую карту «ВТБ-Магнит». Держатели новой карты будут получать бонусы в размере до 5% за покупки в магазинах сети, а также бонусы при оплате товаров в магазинах других торговых сетей.

Кредит Европа Банк возобновляет начисление бонусных баллов за покупки по кредитным картам в Интернете (было отменено в марте 2020 года). Также банк представил держателям карт Urban и Travelpass новую возможность — обменивать накопленные за покупки бонусные баллы на российские рубли.