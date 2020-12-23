Из-за нехватки рабочих рук ряд объектов может быть не введен в строй вовремя, пишут «Известия» . Об этом заявили в Национальном объединении строителей РФ. Сокращение иностранной рабочей силы в 2020 году составило от 20% до 50% в разных регионах, сообщили в МВД России. Максимальный отток зафиксирован в сфере услуг — 33,5%, деятельности домашних хозяйств — 28,6%, работ по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов — 25,8%, а также в строительстве — 22,2%.

Традиционно мигранты сосредоточены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти и отчасти в Краснодарском крае, сообщили эксперты. В строительной сфере иностранные рабочие чаще занимаются отделочными работами, возведением монолитных конструкций, а также благоустройством. Доля нехватки кадров в этих видах работ в некоторых регионах России составляет 50%. Проблема особенно актуальна для Дальнего Востока, Приволжского и Уральского федеральных округов, отметили эксперты. По их словам, девелоперы не спешат выводить на рынок новые объекты из-за постоянно растущих затрат.

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4—5% по примеру других стран Согласно данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%.

Сегодня рабочие из Белоруссии точно так же не могут приехать на российские стройки, как и представители Узбекистана и Таджикистана, организации привлекают местные кадры, которые выполняют отделочные работы и занимаются благоустройством территории, рассказал директор по девелопменту ГК «РКС Девелопмент» Сергей Самойленко. Стоимость услуг приезжих рабочих выросла зачастую в 2—2,5 раза. На сегодняшний день общий инфляционный прирост себестоимости, по ощущениям, не меньше 10% по всем видам работ, отметил Самойленко.

Подавляющее большинство населения категорически против ввоза трудовых мигрантов: 71% среди россиян и 81% среди сотрудников строительных компаний, говорится в исследовании SuperJob. Россияне отмечают, что в последние годы из-за использования неквалифицированной иностранной рабочей силы строительная отрасль частично перешла в «теневой» сектор и перестала быть привлекательной для коренного населения. Как только строительный бизнес предложит адекватные условия труда и вознаграждение, в отрасль потянутся квалифицированные местные кадры, считают жители России.