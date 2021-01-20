Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Пермь» без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг «ruВ» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Решение об отзыве рейтинга обусловлено истечением срока действия рейтинга и расторжением договора. Отзыв без подтверждения связан с отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — поясняется в релизе.

Банк «Пермь» осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется преимущественно на кредитовании и РКО предприятий малого бизнеса. Единственный офис банка расположен в Перми.