Банки оценили потенциальный объем неоправданных расходов на институт финомбудсмена в 2021 году в 1,4 млрд рублей: даже если запрос гражданина будет отклонен, банку придется сделать взнос в службу за «техническое рассмотрение» жалобы, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) в ЦБ. Кредитные организации попросили ЦБ организовать обсуждение, посвященное пересмотру принципов формирования взносов в службу финансового уполномоченного.

По данным ЦБ, за январь — сентябрь 2020 года в службу по защите прав потребителей финомбудсмена поступило 149 тыс. обращений, но менее тысячи из них повлекли за собой меры в отношении банков — остальные были отклонены. По действующим правилам за каждое необоснованное заявление кредитная организация должна заплатить половину базовой ставки взноса — 9,3 тыс. рублей. Таким образом, неоправданные платежи банков в 2021 году могут составить примерно 1,4 млрд рублей, подсчитали в НСФР. Кредитные организации обязаны будут нести значительные и неоправданные расходы исключительно за техническое рассмотрение финансовым уполномоченным в большинстве случаев необоснованных жалоб потребителей, подчеркивается в письме.

Банки не согласны с тем, что им придется оплачивать неудовлетворенные жалобы и что для разных финансовых организаций ставки отличаются, пояснил председатель НСФР Андрей Емелин. Одна из возможных схем работы механизма — ввести минимальную абонентскую плату, единую для всех финансовых организаций, часть собирать за счет «штрафных» взносов, а остальное финансировать ЦБ, предложил он.

Финансовый рынок недоволен тарифами профильного омбудсмена Компании, за исключением страховщиков, недовольны необходимостью платить взносы даже в том случае, если омбудсмен выносит решение в их пользу.

Предложения НСФР поддержали в Совкомбанке и «Открытии». Справедливым подходом в расчете платежей может быть оплата кредитной организацией только тех случаев, где финомбудсмен удовлетворил изначальные требования клиента, добавили в «Открытии». Также по словам президента ассоциации микрофинансовых институтов НАУМИР Виктора Лисина, механизм несет в себе риск роста потребительского экстремизма в отношении практически всех участников финансового рынка и появления недобросовестных конкурентных практик, связанных с фейковыми обращениями.

По закону размер взносов определяет совет службы финансового уполномоченного, который вправе устанавливать различные ставки в зависимости от решения, принятого органом по итогам рассмотрения обращения, а также от вида финансовой организации, заявили в ЦБ. Там добавили, что платежи могут разниться в зависимости от вида финорганизации. В следующий раз пересмотр актуальности тарифов произойдет по истечении шести месяцев 2021 года.

В пресс-службе финансового уполномоченного сообщили, что считают целесообразным ставить вопрос о пересмотре ставок, действующих лишь с начала 2021 года, по истечении нескольких кварталов, когда сформируется практика по рассмотрению обращений в отношении финансовых организаций. Там добавили, что мониторинг соответствия утвержденных тарифов текущим реалиям проводится регулярно.