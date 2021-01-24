Альфа-Банк и девелоперская группа «Самолет» подписали кредитное соглашение о проектном финансировании ЖК «Мытищи Парк» в Московской области. Сумма кредитной линии составляет 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства предназначены для строительства первого корпуса переменной этажности на 1 275 квартир. Площадь очереди — 57,4 тыс. кв. м. На территории будет 330 машино-мест.

Ранее в декабре 2020 года Альфа-Банк открыл группе «Самолет» кредитный лимит в 7,5 млрд рублей для строительства двух очередей ЖК «Люберцы» в Москве.

