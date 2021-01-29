Эксперимент по переходу на цифровой кадровый документооборот, который должен был завершиться 31 марта, продлят на четыре месяца — до конца июля 2021 года, пишут «Известия» . Об этом говорится в докладе Минтруда о предварительных итогах его проведения.

В ходе «пилота» бизнес столкнулся с рядом существенных проблем. Например, эксперимент осложнило отсутствие единых форматов электронных кадровых документов — организациям приходилось создавать их самостоятельно. Не было и правил хранения таких данных, поэтому компании должны были сами обеспечивать систему, которая бы фиксировала наличие в электронном документе метки, подтверждающей легитимность электронных подписей, а также не давала возможности вносить правки в уже подписанные файлы. Также тормозом выступило отсутствие регулирования по сохранению юридической значимости документа, когда срок действия сертификата электронного ключа, которым он был подписан, уже истек. Ряд сложностей был связан с порталом «Работа в России»: он не предлагает понятный механизм увольнения сотрудника. Также ресурс не дает возможности разделять полномочия кадровых менеджеров в зависимости от должности и подключать персонал на аутсорсе.

В Минтруде заявили, что эксперимент проводится именно для того, чтобы с помощью пилотных организаций выявить возможные сложности. Нужно провести технологические доработки, а также внести правки в Трудовой кодекс, чтобы дать компаниям обеспечить «бесшовный» переход от экспериментального ведения кадрового документооборота в электронном виде к постоянному ведению кадровых дел в таком формате, заявили в ведомстве.

Компаниям в России предложат перейти на электронный кадровый оборот В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике полагают, что законопроект можно поддержать.

В условиях удаленной работы электронный документооборот максимально комфортен для всех вовлеченных в трудовые отношения, а кроме того, он позволяет сократить сроки подписания документов, отметила юрист HeadHunter Татьяна Нечаева. Из направлений, которые следовало бы доработать в государственной системе, — этапы визирования документов, считает она. Основной риск, по мнению эксперта, связан с переносом архива документов из системы Минтруда в системы компаний по завершении эксперимента или при принятии решения об использовании внутрикорпоративной площадки. Пока нет понимания, как это сделать.