Рубль подорожал по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,6 рубля, что на 91 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 89,73 рубля (минус 60 копеек).



В ходе сессии было проведено 58,4 тыс. сделок с долларом на 2,7 млрд долларов и 7,8 тыс. сделок с евро на 260 млн евро. Диапазоны по курсам составили 74,51—75,47 рубля за доллар и 89,46—90,33 рубля за евро.

«Отечественная валюта прервала тенденцию к понижению и стала укрепляться к доллару и евро благодаря росту нефтяных котировок и за счет отсутствия негатива во внешнем новостном фоне. Несмотря на неоднократные обещания новых санкций со стороны США и ЕС, конкретных решений по санкциям нет, что оказывает стабилизирующее действие на курс рубля», — отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.



«Кроме ситуации на рынке энергоносителей, поддержку рублю оказала и динамика ведущих валют развивающихся стран, которые также в ходе торгов продемонстрировали уверенный рост. В результате пара доллар/рубль вернулась в диапазон 73—75 рублей, из которого вышла вверх 22 января. Учитывая ситуацию в ценах на нефть и некоторое снижение геополитической напряженности, ожидаем закрепления американской валюты в данном коридоре. При этом в случае дальнейшего улучшения внешнего фона, в частности выхода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 60 долларов за баррель, доллар может протестировать поддержку на отметке 73 рубля», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Доллар на минимумах с 22 января, евро — с 21 января. Потенциал снижения, возможно, не исчерпан», — считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



«Доллар США… падает, как подкошенный… за счет давления рубля, поверившего в дорогую нефть, но это ненадолго. Думается, что рынок в перспективе ближайшего времени вернет американскую валюту в границы 75—76 рублей», — полагает в свою очередь старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«В последние месяцы рубль существенно отстал от роста нефти. В результате рублевая стоимость барреля Brent подскочила к максимальным с середины 2019 года значениям — около 4 500 рублей. Эти уровни более комфортны с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, — обращает внимание эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. — Таким образом, наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность российской валюты к нефти исчезла, так как рублевая стоимость барреля вернулась к экономически обоснованным уровням. Благодаря этому рубль теперь будет более активно отыгрывать дальнейший рост нефтяных цен, а в случае их снижения, если оно не будет носить катастрофичный характер, сдержанно реагировать на этот негатив».

