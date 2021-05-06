ВВП России в 2021 году может показать максимальный рост с 2012-го и составит 3%, пишут «Известия» , ссылаясь на результаты консенсус-прогноза. Участие в нем приняли аналитики крупнейших банков. Максимальный рост ожидают в ВТБ — до 3,7%. Минимальный — в «Открытии» и Совкомбанке (2,8%).

Темпы роста экономики будут более сдержанными, чем прогнозировались ранее, на фоне более высокого, чем ожидалось, уровня восстановления экономики в 2020 году, более медленной динамики восстановления добычи нефти, а также существенного изменения прогноза среднегодовой инфляции по продовольственным товарам, до 6,4%, считает старший экономист «Открытия» Максим Петроневич. В прошлом году российская экономика сократилась на 3%, что оказалось максимальным падением с 2009 года. Тогда из-за мирового финансового кризиса российский ВВП уменьшился на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата.

По словам аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, росту ВВП будут способствовать устойчивое снижение числа заболевших COVID-19 с начала года, постепенная вакцинация, подъем цен на нефть, рост потребления и инвестиций, в том числе и из ФНБ. Цены на нефть марки Brent в этом году останутся выше 60 долларов, считает эксперт. По его словам, в базовом сценарии 2021 год может быть более спокойным для курса рубля: среднегодовой курс рубля составит 75 к доллару и 90 к евро.

Минэкономразвития ждет роста ВВП в 2021 году на 2,9% Основной вклад в рост ВВП в текущем году внесет восстановление потребления товаров и услуг (увеличение на 5,1% и 11,3% соответственно после снижения на 4,1% и 17,3% в 2020 году).

Наибольший рост ВВП в этом году произойдет в II—III кварталах, уверен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его словам, к началу IV квартала на экономику начнет воздействовать ужесточение монетарной политики ЦБ. Ранее регулятор объявил курс на возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике и начал повышать ключевую ставку. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, основными факторами увеличения ВВП в 2021 году являются восстановительный и динамичный рост конечного потребления домохозяйств, инвестиций, постепенное восстановление внешнего спроса на отечественную продукцию.

По прогнозу ЦБ, ВВП России вырастет в 2021 году на 3—4%. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития — на 2,9%. Это будет значительно выше общемирового показателя, который, как ожидают в ведомстве, составит минус 2,5—3%. Рост российской экономики в 2021 году на 3% позволит выполнить давнее поручение президента РФ Владимира Путина. Еще в 2016 году в послании Федеральному собранию он указывал на необходимость расширения отечественного ВВП темпами не менее 3%, что на тот момент было выше среднемирового уровня.