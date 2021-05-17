С высокой вероятностью налоговые льготы по ИИС на иностранные ценные бумаги в России ограничат. Как видят развитие ситуации с инициативой Банка России профессиональные участники отечественного фондового рынка?

Решение об ограничении намерен лоббировать регулятор. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 12 мая на сессии НАУФОР. За 2020 год россияне активно вкладывались не только в российские активы, но и в зарубежные. Доля иностранных активов на счетах ИИС удвоилась, превышает 15%.

Протекция не в ущерб госбюджету

Позиция регулятора состоит в том, чтобы сохранить для граждан возможность покупать бумаги заграничных эмитентов на ИИС. Однако, в отличие от отечественных инвестиционных инструментов, налоговая льгота для «иностранцев» будет снята. По логике Банка России, мера прекратит стимулирование вложений граждан в зарубежные активы, ведь денежные компенсации по налогам они получают из бюджета страны.

Сколько «иностранцев» в ИИС?

Иностранные ценные бумаги на брокерских счетах и счетах доверительного управления в основном представлены акциями зарубежных компаний и паями фондов, уточняет руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский. По мнению руководителя аналитической службы УК «Доходъ» Александра Шадрина, это довольно небольшая доля существующих инвестиций. Он проанализировал структуру вложений на ИИС по статистике регулятора. К концу 2020 года в структуре инвестиций на ИИС доля гособлигаций снизилась до рекордного минимума в 8% (против 15%, которые были в 2019 году).

Акции и депозитарные расписки добавили 5 процентных пунктов, их стало 29%, и, в частности, иностранных акций тоже стало больше: доля выросла до 6% среди инвестиционных инструментов этих типов. Часть прироста Шадрин связывает с положительной валютной переоценкой. «Доля, приходящаяся на иностранные акции (6%) от всего объема ИИС на конец 2020 года в 375,6 миллиарда рублей, в абсолютном выражении равнялась примерно 22,5 миллиарда рублей», — приводит он цифры.

Есть не только общая статистика, каждый брокер хорошо знает интересы своих клиентов. И, например, в компании «БКС Мир инвестиций» около 30% клиентских портфелей на ИИС с зарубежными ценными бумагами и ETF, которые можно отнести к иностранным биржевым инвестиционным активам. «По нашим оценкам, около трети портфеля клиента на ИИС инвестировано в иностранные ценные бумаги, вероятно, с вводом данных ограничений им придется переходить в российские активы», — отмечает руководитель департамента развития ИИС компании «БКС Мир инвестиций» Иван Самохин.

У клиентов ГК «Финам» на ИИС примерно четверть активов приходится на иностранные ценные бумаги в разном формате. Их покупают на Санкт-Петербургской бирже за доллары и на Московской за рубли. «Ситуация понятная, поскольку Россия с точки зрения глобального рынка — маленький рынок. Бумаг не хватает. Американские бумаги позволяют получить хорошую диверсификацию по отраслям, интересны в плане дивидендной доходности. Интерес к ним растет», — рассказывает президент — председатель правления ГК «Финам» Владислав Кочетков. Он подчеркивает, что задача брокеров — дать клиенту заработать больше, и американские бумаги это позволяют.

Во «Фридом Финансе» тоже около 70—80% счетов клиентов со смешанными активами. Они диверсифицируют портфели, торгуя через Санкт-Петербургскую биржу, выбирают более высокую доходность, рост, волатильность, а не просто конкретные инструменты.

«Инвесторы интересуются теми активами, на которых можно заработать, — рассказывает операционный директор ИК «Фридом Финанс» Галина Карякина. — На американском рынке долгосрочный растущий тренд, там много ярких историй. Бумаги на Санкт-Петербургской бирже дают возможность расширить портфель. Наиболее часто покупают акции Alibaba, Tesla, Apple, Virgin Galactic, акции Freedom Holding Corp».

В ИК «Велес Капитал» примерно 14% клиентов с ИИС имеют в своих портфелях иностранные ценные бумаги. Они также рассматривают их как инструмент диверсификации и повышения доходности своего портфеля.

Игроки рынка: позиция ясна

Разговоры о том, что возможны ограничения по льготе ИИС, шли давно. Участники рынка вспоминают, как пару лет назад заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов на обсуждении одного из законов в Госдуме говорил об ИИС — именно о необходимости отменить налоговую льготу для иностранных активов на счете инвестора.

Игроки инвестиционного рынка логику регулятора понимают. «Представители ЦБ лишь заявили о том, что их не устраивает ситуация, когда инвесторы, приобретая иностранные ценные бумаги, то есть в определенном смысле инвестируя в иностранную экономику, получают впоследствии возврат НДФЛ за счет средств федерального бюджета», — поясняет руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский. По его мнению, фундаментальных рыночных причин такого ограничения нет. «Ограничение, если оно будет введено, будет носить чисто фискальный характер», — добавляет он.

В ИК «Ренессанс Капитал» считают логику Банка России абсолютно справедливой. «Налоговая льгота обычно должна стимулировать развитие экономики и рынка, что в последующем создаст рабочие места, увеличит ВВП страны и, соответственно, положительно повлияет на жизнь всех граждан», — конкретизирует директор по инвестиционному консультированию ИК «Ренессанс Капитал» Николай Шакаров.

На его взгляд, такую льготу, как у ИИС, можно предоставить в качестве субсидии со стороны государства долгосрочным инвесторам. «Текущее расширение подобной льготы на фактически любые инструменты приводит к субсидированию нашей страной экономик и компаний других стран», — рассуждает Шакаров.

В УК «Доходъ» к ограничительным мерам Банка России относятся с пониманием, так как они направлены на защиту интересов в первую очередь новичков в инвестициях.

«Отсутствие данной льготы не будет играть значимой роли в развитии ИИС в России и не сможет снизить интерес к инвестициям в иностранные активы. В России существующий уровень налоговых ставок (13% или 15% выше дохода в 5 миллионов рублей в год) для инвесторов не является столь критическим, каким он является для граждан Западной Европы и США (от 30% и выше), — комментирует позицию компании руководитель аналитической службы УК «Доходъ» Александр Шадрин. — Наличие льготной схемы инвестиций в иностранные акции через ИИС для российских инвесторов было дополнительным бонусом, но не определяющим фактором».

При этом в УК «Доходъ» напоминают, что наличие лишних бюрократических процедур не должно ложиться тяжкой ношей как на самих инвесторов, так и на биржевую инфраструктуру — необходимо учитывать интересы всех сторон. В частности, это касается разрешительных мероприятий по присвоению квалификации инвесторов, и прочие меры должны осуществляться максимально удобно и быстро.

Инвесторы под ударом?

Об отсутствии фундаментальных причин для изменения правил налоговой льготы по ИИС говорит и Галина Карякина из «Фридом Финанса». Но, по ее словам, урезание льготы на ИИС для иностранных активов может стать негативом для рынка в целом, а не только для владельцев индивидуальных инвестсчетов. «ИИС — это возможность для инвесторов попрактиковаться в операциях на фондовом рынке. Поэтому, вводя ограничения в рамках ИИС, регулятор может недосчитаться поступлений от налогов по рынку акций в целом», — объясняет она. Да и привлекательность именно российского рынка акций вряд ли можно повысить отменой льготы для «активов-иностранцев» на ИИС. «Неквалифицированные инвесторы во всем мире не имеют ограничений на покупку иностранных акций. Мы надеемся, что такая возможность сохранится и у россиян», — заключает Карякина.

Другой взгляд у ее коллег из ИК «Атон». Партнер, руководитель управления координации бизнеса и развития продаж компании Евгений Никитин говорит, что мера регулятора направлена на поддержку российского рынка ценных бумаг. Существенного влияния на рынок в «Атоне» не ожидают. Клиенты будут держать российские активы на ИИС, иностранные — на брокерских инвестиционных счетах.

Директор по брокерскому бизнесу компании «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе не считает, что ограничение налоговой льготы для иностранных активов на ИИС позволит существенно повысить популярность отечественных бумаг: у компаний, чей бизнес хорошо растет, акции и так пользуются достаточным спросом. Но в целом значительного влияния мера на рынок не окажет, считает он. «Акциями торгуют не потому, что они дают налоговые льготы, а потому, что показывают превосходную динамику последние десять лет и дают большое количество возможностей», — утверждает Чихладзе.

У профессионалов рынка есть сомнения в том, что иностранные эмитенты недополучат какие-то значительные суммы из России с введением ограничения по ИИС. Скорее всего, это преимущественно отразится на ситуации в инвестиционном секторе страны. «Подобные ограничения будут встречены негативно и инвесторами, и участниками торгов (в том числе организаторами торгов)», — прогнозирует заместитель генерального директора по развитию ИК «Велес Капитал» Анатолий Лукашов. Его мысль проста: бумаги, которые доступны массовому инвестору, — это не первичный рынок, это локализованная «вторичка», и только локальные участники от этих ограничений и пострадают.

Свой взгляд на инициативу Центробанка у директора «Тинькофф Инвестиций» Дмитрия Панченко. По его мнению, ИИС — важнейшее достижение, благодаря которому значимая часть населения России стала инвестировать вдолгую и развивать свою финансовую грамотность. На практике ИИС первого типа стали работающим инструментом, а ИИС второго типа оказались непопулярными (в ИИС второго типа вкладывается меньше 4% общего числа активных инвесторов).

«Команда «Тинькофф Инвестиций» с помощью ИИС мотивирует клиентов придерживаться стратегии buy & hold (купил и держи). А создать долгосрочный диверсифицированный портфель только из российских бумаг нельзя, так как многие отрасли просто не представлены в России», — отмечает Панченко. Фактически инициатива регулятора снизит сбалансированность портфеля на ИИС: сегодня индивидуальные инвестиционные счета включают в себя как российские, так и иностранные акции. «Уберем из меню ресторана вкусные вторые блюда и оставим только супы — люди перестанут ходить в наш ресторан», — резюмирует он.

В ГК «Финам» понимают логику регулятора, приводит позицию своей компании президент — председатель правления Владислав Кочетков. «Налоговые льготы вводились для того, чтобы поддержать российский фондовый рынок и российских эмитентов. И когда деньги прямо или косвенно уходят в пользу американской экономики — понятно, что это не IPO, а уже торгующиеся акции, но тем не менее логика в этом есть», — развивает он мысль. Тем не менее профессиональные участники к этому относятся негативно и выдвинут некие встречные инициативы, как минимум чтобы отодвинуть это ограничение, считает Кочетков.

После данного заявления главы ЦБ стоит дождаться конкретных проектов документов, чтобы разговор был более предметным, убежден управляющий директор FinEx ETF Владимир Крейндель. Тем не менее он считает, что появление ограничений, вероятно, негативно повлияет на активность частных инвесторов. Действия регулятора у рядовых инвесторов могут вызвать сомнения в стабильности «правил игры» и возможности долгосрочного инвестиционного планирования. «В частности, будет затруднено развитие новых типов ИИС. Чтобы инвестировать на длительный срок, нужно как минимум обеспечить диверсификацию рисков. А подталкивая к вложению преимущественно в российские акции, регулятор неявно предлагает инвесторам концентрировать риски, а не снижать их», — полагает Крейндель.

Он предлагает обратить внимание на то, какие именно ценные бумаги вышли на российский рынок. «Если эмитент принял решение о размещении своих бумаг на бирже в России (спонсируемый листинг), то своими активными действиями он способствует развитию российского фондового рынка, — аргументирует Крейндель. — Льготы в отношении вложений в такие инструменты должны быть сохранены». Справедливо ограничить инвестиционные льготы, по его логике, для тех биржевых инструментов, эмитенты которых не заинтересованы в российском рынке.

Возможные последствия

Как бы игроки инвестиционного сектора ни воспринимали предстоящие изменения с льготным налогообложением ИИС, они уже просчитывают, как будет развиваться ситуация. Интерес клиентов к ИИС снизится. Им проще открыть обычный брокерский счет, на котором нет таких ограничений. В результате такой меры, если она будет введена, рынок может потерять часть потенциальных клиентов, предвидит операционный директор «Фридом Финанса» Галина Карякина. А брокеров, по ее словам, ждут серьезные изменения в системе учета.

Эту мысль продолжает президент — председатель правления ГК «Финам» Владислав Кочетков. Он считает, что с отменой льготы инвесторы не перестанут покупать американские бумаги. Вырастет активность на обычных брокерских счетах, не ИИС. У брокеров возникнет проблема, как администрировать. «Когда на одном счете есть, скажем, немецкие, американские и российские бумаги. С одних взимать налоги, с других не взимать — это затраты: определенное вложение в разработку учета. Вопрос решаемый, но возникают новые большие издержки», — оценивает он. И приводит в пример свой портфель на ИИС в «Финаме». Брокер должен будет разделить акции «Ростелекома» и Toyota и как налоговый агент взять по ним разные налоги.

«В масштабах рынка, я думаю, это сотни миллионов рублей, которые будут потрачены на IT-инфраструктуру, чтобы соответствовать новым требованиям», — предполагает Кочетков.

Руководитель аналитической службы УК «Доходъ» Александр Шадрин не исключает, что последствия отмены льготы по ИИС для иностранных бумаг затронут Санкт-Петербургскую и Московскую биржи. Сейчас на этих площадках идут активные торги иностранными акциями, также в рамках ИИС. В перспективе они могут утратить свое налоговое преимущество перед иностранными площадками и брокерами, которое они имеют в данный момент. Будет ли это чувствительно для них — неясно: общий объем иностранных акций в ИИС — 22,5 млрд рублей. В целом сумма не играет значимой роли в оборотах данных биржевых площадок.

В «Финаме» также замечают, что возникнет вопрос с активами отечественных компаний, которые выпустили свои ценные бумаги через дочерние структуры, зарегистрированные за границей. Так, акции «Яндекса» — это формально иностранная бумага, по месту регистрации. Вопрос: ее будут учитывать как иностранную или как российскую? То же касается и одной из крупнейших интернет-компаний Mail.ru, крупной интернет-компании Ozon, одного из крупнейших ретейлеров X5 Retail Group, российской строительной группы «Эталон», частной медицинской компании, управляющей сетью госпиталей и клиник «Мать и дитя», MD Medical Group Investments PLC.

Также не совсем ясно, как вести учет активов для налоговой. Скажем, гражданин положил 400 тыс. рублей на свой ИИС, купил на них российских акций, паев биржевых фондов и облигаций. А после отчетного периода продал часть и накупил иностранных ценных бумаг. Он получает вычет. Затем до конца следующего отчетного периода он избавляется от иностранных бумаг, заменив их вновь российскими. Будет ли он платить налог с иностранных активов, которые держал некоторое время?

Необходим диалог

Большинство опрошенных Banki.ru представителей инвестиционных компаний рассчитывают на открытый диалог с Центробанком до того, как льготу по ИИС урежут.

«Наверное, стоит очень аккуратно и в диалоге с профсообществом определить необходимость такого ограничения», — высказывается Анатолий Лукашов из ИК «Велес Капитал». В его понимании, лучше говорить не об ограничении, а о дополнительных мерах по сдерживанию инвестиций в непонятные активы в целом: продаже таких активов и их рекомендации к покупке со стороны участников рынка. Речь идет не только об активах иностранных компаний.

Обсудить стоит и вопрос, кому выгодна существующая пенсионная и финансовая система, обозначает еще одну ключевую тему директор по брокерскому бизнесу компании «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе. С его точки зрения, если бенефициар все-таки инвестор, который при помощи налоговых стимулов обеспечивает себе достойный уровень замещения заработной платы при выходе на пенсию, то государство должно стимулировать диверсификацию и инвестиции на международных рынках. Другой вопрос, что во главе стоят интересы основных акционеров небольшого количества компаний, которые торгуются на отечественных рынках, и оценку этих эмитентов нужно поддерживать. Возможный компромисс в долгосрочной перспективе будет сдерживать инвестиции в ИИС.

Елена СМИРНОВА, Banki.ru