Банк России планирует выйти с инициативой ограничить налоговые вычеты при инвестировании в иностранные ценные бумаги с индивидуальных инвестиционных счетов. Как передает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках онлайн-сессии НАУФОР.

Количество граждан, предпочитающих инвестировать с ИИС в иностранные ценные бумаги, увеличивается, отметила глава ЦБ. За год доля инвестирования с ИИС в финансовые инструменты нерезидентов выросла почти в два раза и превысила 15%, добавила она.

«Мы выходим с предложением — давать налоговые вычеты только при вложении в российские финансовые инструменты, потому что не считаем правильным, чтобы бюджет (а это по сути бюджетные деньги), бюджетная льгота стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги», — рассказала Набиуллина.

При этом у граждан, инвестирующих с ИИС, останется возможность диверсификации портфелей при помощи иностранных ценных бумаг, «но это будет без распространения льготы и налогового вычета на такие вложения», добавила председатель ЦБ.



С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) — по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога.