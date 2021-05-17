Количество мошеннических звонков клиентам российских банков с января по апрель 2021 года выросло на 170% по сравнению с 2020-м, говорится в исследовании Tinkoff Data. Пик активности телефонных мошенников зафиксирован в январе — тогда количество звонков от злоумышленников выросло почти вдвое.

По данным опроса, 98% пользователей сталкиваются со спам-звонками, из них почти треть получает такие звонки по несколько раз в день, еще 55% — несколько раз в неделю. В среднем абонент получает один звонок спама в день, почти 80% от всех входящих звонков с неизвестных номеров составляют звонки от злоумышленников и спам, причем количество спам-звонков превалирует — их доля достигает 46%. Звонки роботов и автоинформаторов чаще всего получают 40% опрошенных, 23% ответили, что чаще все-таки им звонят живые люди, еще 37% затрудняются определить, кто обычно беспокоит их на другом конце провода.

Чаще всего получают от спамеров предложение оформить кредит или карту 70% участников опроса. На втором месте по популярности предложения от медицинских центров, с ними сталкивается 59% абонентов. Реклама операторов сотовой связи, Интернета и телефонные опросы беспокоят более 30% пользователей, акции в салонах красоты и магазинах — 17%. Также пользователи отмечали, что сталкиваются с «молчаливыми прозвонами», которые длятся несколько секунд, предложениями юридических услуг, рекламой недвижимости, а также со звонками разных мошенников из «прокуратуры, полиции, служб безопасности банков» и других организаций.

С телефонным мошенничеством сталкиваются 90% людей. Еженедельно такие звонки получают 20% абонентов, 33% — ежемесячно, 37% — несколько раз в год и реже. Персональные данные мошенники используют из утечек, при разговоре с жертвой они используют уловки и психологическое давление. Несмотря на увеличение числа звонков от злоумышленников, доля «успешных» звонков, в результате которых клиенты потеряли деньги, сократилась с 22,5% до 13%.

Жертвами телефонного мошенничества стали лишь 2% респондентов. Половина из тех, кому поступают нежелательные звонки, обычно вешает трубку, не вступая в разговор, почти треть опрошенных «троллит» звонящих мошенников, только 14% сообщают о звонке мошенников в банк. По данным исследования, самым популярным сценарием, используемым телефонными мошенниками, стал звонок от «службы безопасности банка» — его доля составляет почти 90%. В таких случаях злоумышленники заявляют о взломе счета, неизвестном переводе или списании средств, оформленном кредите и просят перевести деньги в «безопасную ячейку» или сообщить номер карты и код из СМС для «сохранения» средств.