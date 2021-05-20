Совкомбанк, в апреле купивший банк «Восточный», выставил оферту его миноритариям по цене 0,0137 рубля за одну акцию, сообщил «Восточный» на сайте Центра раскрытия информации. Акционерный капитал «Восточного» составляет 802,9 млрд акций и 20 тыс. привилегированных акций: таким образом, оценка банка при сделке составила 11 млрд рублей.

Из этого следует, что Совкомбанк приобрел «Восточный» с существенным дисконтом: 11 млрд рублей — это более чем вдвое меньше капитала банка, который на 1 апреля составлял 24,6 млрд рублей. Ранее стоимость сделки не раскрывалась.



«В случае непубличных компаний покупатель не может предъявить оферту миноритариям по цене ниже, чем та, по которой совершалась сделка. Но покупатель может предложить выкупить акции по более высокой цене», — отмечает партнер компании «А2 Адвокаты» Михаил Александров.

Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский цену приобретения не раскрывал, но говорил, что «Восточный» обошелся Совкомбанку «значительно дешевле» капитала. Розничный бизнес «Восточного» имел основное значение при покупке актива, отмечал Хотимский. От старого бренда банка его новый владелец откажется.

При этом расходы Совкомбанка не ограничились покупкой акций «Восточного». Вскоре после закрытия сделки Совкомбанк объявил о докапитализации «Восточного» на 7 млрд рулей, чтобы укрепить его финансовое положение. Докапитализация не входила в сделку.

Учитывая, что сейчас Совкомбанку принадлежит 88% «Восточного», банк направит до 1,3 млрд рублей на оферту. Но не все миноритарии обязаны продавать свои акции. «Оферты миноритариям делятся на два типа: обязательное (для покупателя) предложение предъявляется при консолидации 30%, 50% и 75% капитала. В таком случае миноритарии могут отказаться от продажи акций. Если же покупатель получил более 95% капитала, то миноритариям предъявляется обязывающее предложение, они должны продать свои бумаги. Обычно оферта — это хороший повод для того, чтобы выйти из актива», — замечает Александров.

