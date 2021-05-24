Чистая прибыль российского банковского сектора за апрель составила 202 млрд рублей. Такие данные приводит ЦБ в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2021 года» , уточняя, что показатель соответствует аннуализированной возвратности на капитал в 22% (в марте – 205 млрд рублей и 22,7%).

Количество прибыльных банков снизилось до 221 с 248, при этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам четырех месяцев 2021 года составила 97%.

Согласно отчету регулятора, в апреле сохранился повышенный темп роста розничного кредитования – как ипотечного, так и необеспеченного. Рост корпоративного кредитования также ускорился. Банки продолжили наращивать вложения в ОФЗ.

В апреле произошел резкий всплеск корпоративного кредитования – на 2,5% (плюс 1,15 трлн рублей). Это больше, чем за весь I квартал 2021 года (плюс 1%), отмечают в ЦБ. Увеличение портфеля в апреле в значительной части пришлось на кредитование ряда крупных сделок компаний из горнодобывающей и нефтегазовых отраслей, а также кредиты дочерним компаниям системно значимых кредитных организаций. На застройщиков жилья в апреле пришлось около 120 млрд рублей прироста корпоративного портфеля (в марте – около 100 млрд).

Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября – декабря. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд против 135 млрд рублей), однако в условиях незначительного роста выдач «рыночной» ипотеки, по предварительным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте. Всего на 1 мая 2021 года в рамках «Программы 6,5» выдано кредитов на сумму свыше 1,4 трлн рублей.

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Рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле (1,6%, по предварительным данным) несколько замедлился по сравнению с мартом (1,9%), но все еще остается высоким. Такая динамика, вероятно, обусловлена ростом риск-аппетита банков на фоне улучшения экономической ситуации, рассуждают в ЦБ. Регулятор напоминает, что для ограничения рисков, связанных с ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования, вернулся к «доковидным» требованиям по макронадбавкам, которые вступят в силу с 1 июля, и будет следить за развитием ситуации в данном сегменте.

ЦБ с 1 июля повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам Центробанк планово завершает введенные ранее регуляторные послабления и возвращается к действовавшим ранее макропруденциальным требованиям по вновь выдаваемым кредитам.

В апреле произошло снижение просроченной задолженности заемщиков – как корпоративных (минус 5 млрд рублей, или 0,2%) за счет уступки прав требования по проблемной задолженности крупными банками, так и розничных (минус 2 млрд рублей, или 0,3%).

Объем средств юридических лиц в апреле практически не изменился (минус 21 млрд рублей, или 0,1%), но при этом немного изменилась их валютная структура из‑за оттока рублевых средств (минус 238 млрд рублей) и соответствующего прироста валютных (плюс 2,9 млрд долларов США, или 217 млрд рублей в рублевом эквиваленте).

Объем средств населения вырос на значительные 942 млрд рублей (плюс 2,9%) полностью за счет текущих счетов (плюс 1,024 трлн рублей, или 8,9%). Рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из‑за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле. Таким образом, с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае можно ожидать умеренного оттока вкладов. Приток средств населения на счетах эскроу, поддержанный ростом ипотеки, продолжал увеличиваться (плюс 208 млрд рублей, или 13,2%), указано в обзоре.

Балансовый капитал сектора в апреле вырос на 230 млрд рублей до 11,1 трлн. Помимо прибыли на рост капитала повлияла также докапитализация на 30 млрд рублей одного крупного банка.

Регулятор уточняет, что информация о динамике регулятивного капитала в апреле будет доступна позже. «Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) в марте вырос на 0,1 процентного пункта, до 12,6%, преимущественно за счет заработанной банками прибыли и привлечения субординированных кредитов в размере около 60 млрд рублей. Запас капитала составляет 6 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля), но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно», — отмечается в докладе ЦБ.

На 30 апреля 2021 в России действовало 389 кредитных организаций (в том числе 350 банков). В течение апреля лицензии семи кредитных организаций были отозваны, еще у двух – аннулированы.