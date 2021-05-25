Минэкономики подготовило критерии разработок, которые относятся к сфере искусственного интеллекта (ИИ) и могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года, пишет «Коммерсант» . Проекты, которые претендуют на принадлежность к сфере ИИ и государственные субсидии, должны решать задачи в одной из пяти определенных областей.

В число приоритетных для ИИ областей вошло компьютерное зрение — распознавание объектов в обычной и виртуальной реальности, анализ поведения людей, животных и других объектов. Вторая сфера — обработка языка, которая предполагает анализ и классификацию высказываний, ведение машиной осмысленного диалога с человеком, поиск скрытых смыслов в текстах (спама, обмана). В отдельную область выведены проекты распознавания и синтеза речи, которые должны проверять подлинность речи, распознавать сложные смысловые конструкции, создавать средства управления эмоциями. Также правительство интересуют проекты в сфере интеллектуальной поддержки принятия решений, предиктивной аналитики, системы управления персоналом через машинное обучение и контроля психофизического состояния сотрудников компаний. Пятое направление — перспективные методы ИИ, включающие машинное обучение с помощью квантовых вычислений, синтез 3D-объектов и аватаров людей.

Минцифры предложило дать разработчикам искусственного интеллекта доступ к госданным Эксперты считают идею правильной, так как она повысит качество технологии, но платный сервис может отпугнуть стартапы.

С помощью критериев будет возможно более точное «приземление» мер господдержки — как на крупные пилотные проекты по внедрению ИИ, так и на небольшие стартапы, отметили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Сейчас есть драйвер роста по всем выбранным министерством направлениям как со стороны государства, так и со стороны крупных участников рынка, считает руководитель центра компетенций Big Data «Рексофта» Сергей Назаренко. Наиболее проработаны и востребованы, по его мнению, проекты в сфере интеллектуальной поддержки принятия решений с помощью предиктивной аналитики. Обработка естественного языка и синтез речи также привлекают внимание в связи с ростом интереса к голосовым помощникам, добавляет эксперт. Остальные направления, по его словам, нуждаются в «больших инвестициях, вычислительных ресурсах и дата-сетах».