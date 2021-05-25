Департамент финансов города Москвы установил ориентир ставки первого купона «зеленого» выпуска облигаций города 74-й серии объемом до 70 млрд рублей в диапазоне 7,29—7,38% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,42—7,52% годовых.

Сбор заявок пройдет 25 мая, с 10:00 до 15:00, и 26 мая, с 10:00 до 13:00. Техразмещение запланировано на 27 мая. Уполномоченный агент по размещению облигаций — АО «Гарант-М».

Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал», Альфа-Банк, «BCS Global Markets», Газпромбанк, МКБ, банк «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк и БК «Регион».



Средства, полученные от их размещения, будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей: приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро.