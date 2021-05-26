Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает держателей реестров акционеров акционерных обществ ежегодно до 5 июля представлять в Росстат перечень акционеров и долей их участия в уставном капитале АО. Информация об этом была опубликована на сайте нижней палаты российского парламента .

«Сведения об акционерах и принадлежащих им акциях (количество и номинальная стоимость) для включения в реестр групп предприятий предполагается получать от держателей реестров акционеров, поскольку в иных источниках такая информация отсутствует», — говорится в пояснительной записке.

Эта обязанность возложит на держателей реестров акционеров минимальную административную нагрузку — сведения об акционерах будут формироваться исключительно на основании данных, имеющихся у них в соответствии с федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», отмечают авторы документа.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. При этом держатели реестров акционеров в текущем году должны будут представить в Росстат сведения об акционерах и их долях до 10 сентября 2021 года.