Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, пишут «Известия» . Об этом предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Риски такого развития событий центр оценивает как высокие. Аналитики в обзоре «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» указали на то, что ряд метрик в банковской отрасли подают тревожные сигналы.

Под системным банковским кризисом аналитики понимают ситуацию, при которой реализуется по крайней мере одно из следующих условий: доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%; наблюдаются эпизоды «банковской паники» или массового принудительного «замораживания» клиентских средств; проводится вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями. Как уточнил руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев, на данный момент ни одно из условий не реализуется.

Также на риски возникновения кризиса указывает ряд индикаторов: сохранение безработицы на уровне выше докризисного; повышение реального курса рубля. Ранее в качестве признаков эксперты указывали кроме высокой безработицы отрыв динамики долгов населения и бизнеса от темпов ВВП и снижение рублевой ликвидности банков. С точки зрения Солнцева, есть два эффективных способа не допустить кризис — отложить повышение ставки и консолидацию бюджета, то есть стимулировать экономический рост.

Эксперты: нынешний всплеск инфляции в России может оказаться затяжным Тревогу в данной ситуации можно объяснить тем, что сложно понять, насколько значительным и длительным будет нынешний рост цен.

В ЦБ заявили, что оснований говорить о высоких рисках кризиса в банковском секторе сейчас нет. Организации показывают хороший финансовый результат, несмотря на отмену послаблений по обязательным резервам. Также они имеют существенный запас капитала — около 6 трлн рублей, что эквивалентно 10% кредитного портфеля. Этого достаточно для покрытия потенциальных рисков, в том числе по реструктурированным кредитам, уточнили в пресс-службе ЦБ.

По мнению экспертов, состояние банковского сектора остается стабильным и для возникновения системного кризиса поводов пока нет, прогноз ЦМАКП излишне пессимистичен. Один из основных доводов центра — сохранение безработицы на докризисном уровне, но он снижается на протяжении последнего полугодия, с чем центр в целом согласен. Сокращается и влияние показателя на вероятность возникновения банковского кризиса, полагают эксперты. Самой ощутимой для банковского сектора будет отмена послаблений по резервам под потери по корпоративным реструктурированным кредитам, предупредили эксперты.