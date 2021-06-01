У ЦБ и кредитных организаций есть план на случай распространения американских санкций на финансовые инструменты российских кредитных организаций, рассказал в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, государство будет их поддерживать, в первую очередь в части работы с вкладчиками.

«У нас [у банков] еще в 2018 году был принят план совместно с Центральным банком. Он предусматривает наши совместные действия в случае наступления времени «Ч»: что делать с валютой и так далее. Государство будет помогать таким банкам, будет поддерживать, прежде всего в части работы с вкладчиками. Все банковское сообщество будет помогать, такие сценарии все проработаны. Мы их постепенно обновляем с учетом развития ситуации. Безусловно, обязательства свои финансово-банковская сфера будет выполнять. Переживем и как-то переварим», — сообщил Костин.

Блокирующие санкции против банков лишили бы их возможности функционировать в нынешнем виде и не дали бы проводить расчеты в иностранных валютах, указал глава ВТБ. «Это (блокирующие санкции против госбанков. — Прим. ред.) очень серьезная мера: она лишает банк возможности функционировать в его нынешнем виде, лишая расчетов в иностранных валютах. Вероятность, конечно, есть. Иначе бы они не выдвигали такие предложения», — отметил глава ВТБ.

В целом новые санкции «не так серьезно затрагивают» российский госдолг, пояснил Костин. «Действительно, санкции не так серьезно затрагивают эту тему, как могли бы. Американцы могут покупать эти облигации на вторичном рынке. Портфель банка ВТБ в 1,7 триллиона рублей [по ОФЗ] превышает портфель, который все американские инвесторы держат. Доля американских инвесторов для нас не так существенна, и мы можем без них обойтись. Конечно, на инвестиционный климат очень сильно действуют меры в отношении финансовой сферы. И особенно в отношении государственного долга. Поэтому крайне нежелательно, чтобы американцы их продолжили», — заключил глава ВТБ.