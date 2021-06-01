Брокерский бизнес в розничном сегменте привлекает новых игроков — если раньше за это направление брались в основном универсальные кредитные организации, предоставляющие такие услуги состоятельным клиентам, теперь на рынок выходят розничные банки, пишет «Коммерсант» . По оценке издания на основе данных Мосбиржи, на 1 мая среди участников торгов с наибольшим числом клиентов на брокерском обслуживании появился банк «Ренессанс Кредит», у которого на эту дату оказалось 14,7 тыс. клиентов. Он занял 22-е место.

Как уточнил директор инвестдепартамента «Ренессанс Кредита» Виктор Касьянов, стратегия развития инвестиционного направления была разработана еще в 2019 году. Сам сервис «Инвестиции» запущен в декабре 2020-го и масштабирован на всех клиентов банка в начале 2021 года. Сейчас комиссия за совершение операций равна нулю, также доступны прогнозы аналитиков и готовые инвестиционные решения, добавил топ-менеджер.

Брокерский бизнес становится все более интересен банкам, ищущим новые источники дохода и использующим для этого накопленную клиентскую базу и рыночную мощь, отметил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Необязательно самому инвестировать средства в развитие нового бизнеса с нуля — некоторые розничные банки используют партнерство с уже состоявшимися брокерами. Представитель Хоум Кредит Банка сообщил, что дает своим клиентам инвестпродукты в партнерстве с двумя инвесткомпаниями. В пресс-службе ОТП Банка также проинформировали, что банк предлагает совместные продукты только через компанию «БКС».

Конкурировать с крупными классическими брокерами БКС или «Финам», как и с банковскими группами, такими как ВТБ и СберБанк, средние банки не смогут, но и конкуренция облегчается притоком физических лиц на рынок. Только с начала года количество уникальных счетов на Московской бирже превысило 11,67 млн человек, увеличившись с начала года на 2,9 млн человек. По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, плюс банков состоит в доверии клиентов, большой накопленной клиентской базе, а также в информации о клиентских активах. Минусы — это слабый сервис и низкие темпы внедрения новых продуктов.