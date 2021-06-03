Пандемия ускорила закрытие компаний с низкой производительностью труда, что высвобождает экономические ресурсы для более эффективных и производительных предприятий, однако признаков более интенсивного создания компаний на фоне восстановления экономики пока нет. На это обращает внимание департамент исследований и прогнозирования ЦБ в опубликованном накануне очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» .

Эксперты констатируют, что рост российской экономики во II квартале продолжается, и прогнозируют, что ВВП может достичь докоронавирусного уровня уже к середине 2021 года. При этом экономический рост по-прежнему неоднороден. В последние месяцы опережающими темпами восстанавливались отрасли, ориентированные на экспорт и производство сырья и материалов, а также сфера потребительских услуг. Ограничения для производства со стороны поставок компонентов и комплектующих скорее усиливаются, чем ослабевают. Однако они пока существенно не сказались на общих темпах роста экономики.

В фокусе последнего выпуска «Трендов» оказалось влияние пандемии на создание и закрытие предприятий.

«В течение 2020 года интенсивность закрытий предприятий усилилась, что было вызвано экономическими последствиями пандемии. Наиболее сильный рост числа закрываемых предприятий наблюдался в наиболее пострадавших отраслях. Меры поддержки помогли смягчить последствия «коронакризиса», при этом не препятствовали подстройке рынка к новым реалиям», — констатируют в ДИП ЦБ.

По данным аналитиков, в начале 2021 года интенсивность закрытий снизилась до докоронавирусных уровней, чему могли способствовать восстановление экономической активности и увеличение гибкости работы компаний с контрагентами в новых условиях.

«Наиболее интенсивный характер процесса закрытия наблюдался в группе компаний с низкой производительностью труда. Это высвобождает экономические ресурсы для более эффективных и производительных компаний. При этом отсутствие признаков увеличения интенсивности создания компаний на фоне восстановления экономики, а также более интенсивное закрытие молодых компаний, которые не успели из-за кризиса реализовать свой потенциал, может нивелировать положительное влияние этого эффекта», — предупреждают аналитики.

«В целях выхода российской экономики на устойчивую траекторию роста необходимо создавать условия для открытия новых предприятий, поддерживать действующие эффективные организации, особенно молодые компании с большим потенциалом роста. Создание условий для роста числа производительных предприятий должно сопровождаться формированием условий для быстрого развития, расширения, повышения эффективности новых организаций», — говорится в обзоре.



Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России, указывает во всех выпусках «Трендов» Центробанк.