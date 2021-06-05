РГС Банк изменил условия оформления кредита по программе «Кредит на авто с залогом», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь приобрести автомобиль на сумму до 2 млн рублей можно всего по двум документам: паспорт РФ и второй документ, удостоверяющий личность. Для кредита на сумму, превышающую 2 млн рублей, потребуется документ, подтверждающий размер ежемесячного дохода.

«Программа «Кредит на авто с залогом» позволяет приобрести подержанный автомобиль любого производителя без требований к возрасту автомобиля и без страхования. Клиентам доступно получение кредита на сумму до 3 млн рублей, без первоначального взноса, по ставке 14,9% сроком до пяти лет и по ставке 17,9% сроком от пяти до семи лет», — говорится в релизе.

По итогам пяти месяцев 2021 года клиенты РГС Банка оформили залоговые автокредиты на общую сумму более 31 млрд рублей, в том числе кредиты под залог б/у автомобилей на сумму свыше 13 млрд рублей. Средняя сумма автокредита на машину с вторичного рынка составила 729 тыс. рублей. Наиболее популярные модели подержанных автомобилей среди клиентов РГС Банка — это Kia, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai и Lada.