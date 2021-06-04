Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Квантмобайл Банк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях. Депозит «Двенадцать Плюс» (на 370 дней) открывается под 5,7% годовых (вместо 5,1%). «Стабильный Плюс» (на 550 дней) оформляется под 5,75% годовых (прежде – под 5,35%). По вкладу «Удобный Плюс» (на 1 100 дней) проценты начисляются по периодам: от 5,85% до 6% годовых. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 5,93% (ранее 5,48%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно. Дополнительные взносы по депозитам не предусмотрены.

Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по ряду вкладов в рублях на 0,1—0,2 процентного пункта в зависимости от вклада. Возобновлен прием вкладов «Универсальный стандарт» и «Платиновый стандарт» на срок 370 дней. Доходность вклада «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей с ежемесячной капитализацией процентов, составляет 5,8% годовых. Доходность по вкладу «Пенсионный стандарт» (открывается на сроки от 31 дня до 550 дней от 10 тыс. рублей, с ежемесячной выплатой процентов) составляет от 3,95% до 5,05% годовых в зависимости от срока размещения. Доходность по вкладу «Сберегательный стандарт» (открывается на сроки от 31 дня до 550 дней, с ежемесячной выплатой) составляет от 3,85% до 5,5% годовых. Вклад «Универсальный стандарт» открывается на срок 190 дней и 370 дней и предусматривает ежемесячную капитализацию процентов. На срок 370 дней при сумме от 30 тыс. рублей ставка составит 4,65% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Костромаселькомбанк ввел новый вклад «Летний». Депозит открывается в сумме от 300 тыс. рублей на 91 день. Процентная ставка — 4,5% годовых. Дополнительные взносы возможны без ограничений. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

Алмазэргиэнбанк ввел новый вклад «Экстра». Депозит открывается в сумме от 5 тыс. рублей на 181 и 367 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока вклада и составляет 5,5—6% годовых. Дополнительные взносы возможны без ограничений. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении проценты начисляются по ставке вклада до востребования. Открыть вклад можно до 31 августа 2021 года.

Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по трем вкладам в рублях. Максимальная ставка по депозиту «Стратегический» теперь составляет 6,5%, «Твоя весна» — 6,4%, «Надежный» — 6,2%. Срок размещения средств по всем вкладам составляет от трех месяцев до трех лет. Наиболее выгодным предложением по вкладу «Стратегический» является депозит сроком на один год, для депозитов «Твоя весна» и «Надежный» максимальная ставка доступна на сроке три года.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Челябинвестбанк обновил условия по вкладу «Золотой максимум». Теперь вкладчики могут открыть срочный вклад на любой произвольный срок в пределах от 31 до 1 111 дней. То есть вкладчик при заключении договора сам определяет, на какое количество дней он хочет разместить деньги в банке. Процентная ставка будет зависеть от планируемого срока действия вклада, попадающего в соответствующий диапазон: 31—60 дней — 3,5%; 61—90 дней — 3,6%; 91—180 дней — 3,8%; 181—270 дней — 3,9%; 271—360 дней — 4,1%; 361—554 дня — 4,6%; 555—776 дней — 4,7%; 777—1 111 дней — 5%.

Томскпромстройбанк ввел новый вклад «Удачное решение». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 1 100 дней. Доход начисляется за четыре периода по ставке 5,4% годовых за первые 180 дней, за период со 181-го по 360-й день — 5,6%, с 361-го по 720-й — 6%, с 721-го дня до конца срока — 4,5%. Эффективная ставка — 5,32% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются каждые 90 дней на счет до востребования, счет банковской карты либо капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе.

Банк «Форштадт» ввел новый вклад «Летний». Депозит открывается в сумме от 100 тыс. рублей сроком на 546 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы вклада и составляет 4,95—5,15% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования. Открыть вклад можно до 31 августа 2021 года.

Экспобанк ввел вклад «Летний». Минимальная сумма вложения — 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро. Для вклада в рублях срок может составлять от 91 до 1,5 тыс. дней, в долларах — от 181 до 732 дней, в евро — от 91 до 732 дней. Процентные ставки в рублях составляют 5,2—6%, в долларах — 0,1—0,25%, в евро — 0,05—0,1% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Оформить депозит можно в отделении банка, а также в интернет-банке.

Банк «Центр-инвест» увеличил ставки по вкладам для населения на 0,3—0,7 п. п. Теперь максимальная ставка по вкладам составляет 5,4% годовых. Наибольшее повышение предусмотрено по вкладу «Космос». При сумме вклада от 1,3 млн рублей процентная ставка составляет 5,2% годовых в первый год и 5,4% годовых во второй год. Выплата процентов проводится ежеквартально, капитализация процентов позволяет повысить доходность вклада до 5,55% годовых за два года. Вклад можно оформить на три года с возможностью ежегодного расторжения договора без потери начисленных процентов. Вклад «Лояльный» позволяет инвестировать средства с доходностью 4,6% годовых в первые шесть месяцев и 5,1% в следующие шесть месяцев действия договора вклада. Его могут оформить клиенты, получающие заработную плату на карту банка «Центр-инвест». Минимальная сумма для открытия этого вклада составляет 100 тыс. рублей, договор оформляется сроком до трех лет. Основное преимущество вклада — досрочное расторжение договора без потери начисленных процентов каждые три месяца. Целевой «Зеленый» вклад оформляется в рублях на срок 17 месяцев, что соответствует количеству Целей устойчивого развития ООН. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Доходность по эковкладу составляет 4,4% годовых.