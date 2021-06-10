Объем Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 июня превысил 13,938 трлн рублей, прибавив за месяц 113 млрд. Такие данные приводятся в последней сводке Минфина «О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния» .

«По состоянию на 1 июня 2021 года объем ФНБ составил 13 трлн 938 млрд 78,6 млн рублей или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что эквивалентно 189 млрд 409,5 млн долларов США», — указывает ведомство.

Ранее Минфин сообщал, что на 1 мая 2021 года объем ФНБ равнялся 13 трлн 825 млрд рублей, что эквивалентно 185,9 млрд долларов.

Таким образом, в мае ФНБ увеличился на 113 млрд рублей, а в долларовом эквиваленте — на 3,5 млрд долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 34,843 млрд долларов, 35,742 млрд евро, 7,479 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 143,881 млрд китайских юаней и 263,8 млн рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 532,9 млрд рублей. Кроме того, 3 млрд долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 281,016 млрд рублей и 4,113 млрд долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 млрд рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 млрд рублей. Еще 3,509 трлн рублей вложено в обыкновенные акции СберБанка, а 58,383 млрд рублей — в обыкновенные акции «Аэрофлота».

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 219 785,3 млн рублей, что эквивалентно 2 млрд 992,9 млн долларов США.