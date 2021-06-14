Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг НОКССбанка на уровне «BB-(RU)», изменив прогноз на «стабильный», следует из релиза агентства.

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу банка с «негативного» на «стабильный» отражает фактическую стабильность уровня достаточности капитала и рост его абсолютной величины, а также ожидания АКРА в отношении дальнейшей динамики данных показателей на горизонте 12—18 месяцев», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, негативное влияние на оценку кредитоспособности банка продолжает оказывать невысокое качество портфеля ссудной задолженности, обусловленное значительной долей проблемных кредитов при повышенной концентрации на десяти крупнейших заемщиках. В сравнении с 1 января 2020 года объем проблемной и потенциально проблемной задолженности банка сократился и, по оценке АКРА, на 1 января 2021-го составил более 16% кредитного портфеля. Доля задолженности десяти крупнейших групп связанных заемщиков за 2020 год также сократилась примерно до 41% ссудного портфеля на 1 января 2021 года. Качество портфеля выдаваемых банком гарантий в целом аналитики оценивают как адекватное.

По мнению агентства, качество системы управления рисками банка является удовлетворительным и соответствует масштабу и профилю деятельности кредитной организации.

К позитивному рейтинговому действию могут привести значительное сокращение уровня проблемной задолженности и снижение концентрации портфеля ссудных требований.

К негативному рейтинговому действию могут привести: значительное снижение показателей достаточности капитала; ухудшение операционной эффективности деятельности; ухудшение позиций банка по ликвидности; рост объема кредитования аффилированных с банком сторон; рост проблемной задолженности и ухудшение качества портфеля выданных гарантий.