Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах в 2020 году остаются Ямало-Ненецкий округ, а также другие нефтегазодобывающие регионы и обе столицы, а замыкает список Кабардино-Балкария, свидетельствует исследование, проведенное агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости .



Рейтинг составлен по итогам 2020 года, в расчетах учитывался потенциально возможный остаток денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой и с двумя детьми после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Результаты проведенного исследования в очередной раз свидетельствуют о том, что разрыв между материальным положением семей в различных регионах огромен и пока отчетливой тенденции к его сокращению не просматривается, отмечает РИА Новости.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2020 года после минимальных жизненно необходимых трат (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) потенциально возможный остаток составляет 41,9 тыс. рублей.

В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей, как и в предыдущие десять лет, представители нефтегазодобывающих регионов и столица. Первую строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, оставаясь бессменным лидером рейтинга. По итогам 2020 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток составил 105,4 тыс. рублей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой Сахалинская область, где потенциально возможный денежный остаток составил 75,3 тыс. рублей. Москва, как и год назад, заняла третье место, в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 73,4 тыс. рублей.

На четвертой и пятой строчках расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область соответственно, которые по сравнению с прошлым годом улучшили свои позиции, вытеснив из первой пятерки Санкт-Петербург (он занял шестое место) и Ханты-Мансийский автономный округ (седьмое).

В семьях на Чукотке потенциально возможный денежный остаток составляет 68,1 тыс. рублей, в магаданских семьях — 65 тыс. Кроме вышеперечисленных, еще в пяти российских регионах потенциально свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень: к ним относятся вышеупомянутые Санкт-Петербург и ХМАО, а также Ненецкий автономный округ, Якутия и Тюменская область.

Менее 10 тыс. рублей остается в свободном распоряжении у семей в пяти российских регионах. Там содержать семью с двумя детьми очень сложно, отмечают составители рейтинга.

В аутсайдерах по благосостоянию семей по итогам 2020 года оказались Алтайский край (9,8 тыс. рублей потенциально возможного свободного остатка после минимальных расходов семьи), Псковская область (7,8 тыс.), Чечня (5,8 тыс.), Ивановская область (4,9 тыс.) и Кабардино-Балкария (2,4 тыс. рублей). В 19 российских регионах после минимальных расходов в среднестатистических семьях с двумя детьми потенциально остается от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

В российской среднестатистической семье с двумя родителями и одним ребенком свободный денежный остаток при минимальных тратах (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) составляет 53,1 тыс. рублей.

Потенциально большей свободной суммой располагают семьи после всех минимальных трат всего в 11 регионах. При этом регионов, где потенциально возможный свободный денежный остаток семей с одним ребенком не превышает 20 тыс. рублей, по итогам 2020 года шесть.



Лидирующая пятерка рейтинга в данном случае та же: Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может потенциально располагать свободным остатком в 119,4 тыс. рублей, Сахалин (89,8 тыс.), Москва (84,2 тыс.), Чукотский автономный округ (82,4 тыс.) и Магаданская область (80,7 тыс. рублей).