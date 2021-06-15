ВТБ с 15 июня повышает ставку по накопительному счету «Копилка». Как сообщили в кредитной организации, в первые три месяца пользования счетом ставка увеличится на 0,5 процентного пункта до 5,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» к «Мультикарте» доходность по счету возрастает.

Ставка 5,5% действует как для новых клиентов ВТБ, так и для тех, кто уже является клиентом банка, но ранее не пользовался накопительным счетом «Копилка». Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Благодаря подключению опции «Сбережения» к «Мультикарте» увеличить доходность можно на 1 п. п. до 6,5% годовых.



Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в «ВТБ Онлайн». В интернет-банке или мобильном приложении «ВТБ Онлайн» клиент может поставить цель для накопления, указав целевую сумму и срок, а также настроить автопополнение счета.