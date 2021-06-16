ЦБ направил в Минфин письмо с предложением отчитываться по международным стандартам (МСФО) только головным организациям банковских групп, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Для кредитных организаций, которые входят в состав групп или же работают сами по себе с универсальной лицензией, нужно оставить отчетность только по российским стандартам (РСБУ). Головных организаций банковских групп сейчас 81, а 155 компаний с универсальной лицензией освободятся от такой нагрузки, рассказали в пресс-службе ЦБ. Банки с базовой лицензией не готовят отчетность по МСФО с 2019 года.

В банках из топ-30 поддерживают предложение ЦБ, рассказали представители УБРиР, «Открытия», «ЮниКредита», «Зенита», Росбанка и РНКБ. Отчетности по международному и российскому форматам почти идентичны, причем данные в них повторяются даже для банковских групп, рассказали банкиры. По их мнению, отменить МСФО стоит и для головных организаций: если банк работает только на территории России, для него достаточно формы РСБУ. Кредитные организации могут составлять отчетность по международному стандарту на добровольной основе, без обязательной подачи в ЦБ.

Такое нововведение позволит кредитным организациям ежегодно экономить от 840 млн до 1,5 млрд рублей, считает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Аналитики прогнозируют банкам в 2021 году прибыль в 1,7 трлн рублей По данным ЦБ, прибыль кредитных организаций по итогам I квартала этого года увеличилась на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го и достигла 578 млрд рублей.

В Новикомбанке полагают, что отчетность по МСФО необходима: ее может запросить материнская организация для подготовки этой же формы, также ее анализируют рейтинговые агентства и зарубежные партнеры при заключении соглашений. Как отметили в банке «Открытие», требование подготовки обеих форм для всех банков с универсальной лицензией избыточно. Также в рамках рабочей группы ЦБ предложили отменить и ряд других документов с повторяющимися данными. Например, отчет о рисках по банку соло и банковской группе. В период пандемии ЦБ существенно увеличил сроки подготовки банками отчетности, рабочая группа постоянно обсуждает оптимизацию составляемых документов, сообщили в Центробанке. Кредитные организации не отметили снижения объема отчетности на фоне пандемии.

По словам экспертов, изменение в законодательстве поможет банкам сократить расходы на услуги аудиторских и консалтинговых компаний, на сопровождение программ ведения учета по МСФО и т. д. Особенно актуально это будет для небольших региональных банков. Но экономия от отмены отчетности по МСФО не приведет к снижению тарифов для клиентов, так как банки сейчас не готовы снизить уровень маржи, считают эксперты. В Минфине России отметили, что предложение ЦБ отменить форму МСФО для ряда банков пока не получали.