Рейтинговое агентство Fitch ожидает роста мирового ВВП в 2021 году на 6,3%, свидетельствуют данные обновленного глобального экономического прогноза. Это на 0,2 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в марте.

Оценка пересмотрена с учетом уже поступивших данных, более раннего, чем ожидалось, возобновления работы сектора услуг в США и Европе, а также влияния мер поддержки.

В 2022 году, как ожидается, рост мировой экономики замедлится до 4,3%.

Прогнозы на 2021 год улучшены для большинства развитых экономик: для США — с 6,2% до 6,8%, для еврозоны — с 4,7% до 5%, для Великобритании — с 5% до 6,6%. Для Японии прогноз-2021 по росту снижен с 3,6% до 2,5%, зато улучшены ожидания на следующий год.

В Китае по-прежнему прогнозируется рост ВВП на 8,4%, но в целом для развивающихся рынков прогноз снижен с 6% до 5,9%. Это отражает существенное ухудшение ожиданий для Индии, а также снижение прогнозов для Индонезии и Турции, что частично компенсируется улучшением ожиданий для Бразилии, Мексики, ЮАР и Кореи.

Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,7% Рейтинговое агентство Fitch улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году на 0,4 процентного пункта — до 3,7%, следует из обновленного глобального экономического прогноза агентства.

Одновременно Fitch существенно пересмотрело ожидания по инфляции. Давление со стороны цепочек поставок, рост цен на сырьевые товары и активное восстановление экономик создали «идеальный шторм» с точки зрения глобальной инфляции на краткосрочном горизонте. Уровень инфляции почти во всех 20 странах, рассматриваемых Fitch, повысился с начала года, за исключением Индонезии.

Наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Мексике, Бразилии и Турции после существенного обесценения национальных валют в 2020-м. Рост цен на продовольствие дополнительно усиливает давление на инфляцию на развивающихся рынках ввиду более значительной доли продовольствия в потребительской корзине.

Однако самый заметный риск инфляционного перегрева отмечается в США с учетом масштабов мер стимулирования и скорости восстановления экономики. В этой стране инфляция ускорилась в мае до 5% в годовом выражении, оказавшись выше ожиданий. При этом Fitch прогнозирует, что показатель снизится до 4,1% к концу года и до 2,2% к концу 2022-го, а в 2023-м повысится до 2,5% на фоне роста объемов выпуска и полного восстановления рынка труда ближе к концу 2022 года.



Рейтинговое агентство теперь ожидает повышения ставок Федеральной резервной системы США в IV квартале 2023 года — на год раньше, чем предполагалось до этого, при этом Европейский центробанк, по мнению аналитиков, не последует примеру и продолжит скупку активов вплоть до 2023 года на фоне показателей инфляции в еврозоне ниже таргета.