Минфин запланировал выделение госкорпорации «ВЭБ.РФ» из бюджета еще 190 млрд рублей в 2023—2024 годах, пишет РБК . Деньги предназначены для того, чтобы институт мог расплатиться по валютным долгам и разобраться с проблемными кредитами.

Выделение средств госкорпорации в таком объеме Минфин предусмотрел в проекте методологических документов к будущему трехлетнему бюджету. В рейтинговом агентстве Moody's оценивают, что эта сумма может быть еще больше и составить 320 млрд рублей на срок до 2026 года. Это будут квазикапитальные субсидии, которые повысят платежеспособность и ликвидность «ВЭБ.РФ», улучшат кредитоспособность и будут направлены на финансирование крупномасштабных капитальных проектов в России, отмечается в обзоре агентства.

Согласно документам Минфина, имущественный взнос государства в пользу ВЭБа будет направлен на компенсацию части затрат госкорпорации по обслуживанию внешнего долга. По данным отчетности ВЭБа по МСФО, на 31 марта 2021 года у госкорпорации были выпуски еврооблигаций на 281 млрд рублей. Погашение этих займов ожидается в 2022, 2023 и 2025 годах. В 2018 году бывший глава Кабмина Дмитрий Медведев обещал выделить ВЭБу 600 млрд рублей на «урегулирование внешней задолженности».

Другая цель новых субсидий — компенсация расходов по проектам госкорпорации. Речь идет об убытках, связанных с участием и прекращением участия в проектах, начатых до 1 января 2018 года; субсидия в том числе будет направлена на формирование резервов на возможные потери по ним. Наконец, бюджетные средства пойдут и на «компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну». Всего в 2023 году ВЭБ может получить 90 млрд рублей, в 2024 году — 100 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что выделение средств госкорпорации соответствует представленному на ПМЭФ-2021 плану финансирования «ВЭБ.РФ» проектов стоимостью 17 трлн рублей до 2024 года. Более того, согласно концепции работы «ВЭБ.РФ», госкорпорация в новых проектах больше не будет заниматься убыточной деятельностью. Когда проекты заведомо убыточны, являются дотационными или связаны с выполнением стратегических задач и нацпроектов, ВЭБ будет получать субсидию от государства, напомнили эксперты.