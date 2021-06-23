Крупные госбанки усиливают борьбу за средства пенсионеров, пишет «Коммерсант» . Так, ВТБ и Почта Банк предлагают повышенные ставки по пенсионным счетам, переводимым из других банков. ВТБ объявил о ежемесячном начислении 6% годовых на остаток по счету клиента, который начал получать пенсию на карту «Мир» с 1 июня. Также банк обещает таким клиентам повышенный кешбэк при платежах за услуги ЖКХ и покупки в аптеках — достаточно просто получать пенсию на карту. Однако повышенный процент начисляется на сумму не более 100 тыс. рублей, тогда как на сумму 100–500 тыс. ставка будет 4%, а на сумму свыше 500 тыс. проценты вообще не будут начисляться.

Ранее в Почта Банке стартовала акция 5% за все покупки в супермаркетах по карте до конца года для тех, кто переведет пенсию в банк до 31 августа. По словам зампреда кредитной организации Павла Тулубьева, пенсионеры — это особая категория клиентов, которых отличают платежная дисциплина, наличие стабильного, ни от чего не зависящего источника дохода. Это привлекательные клиенты и надежные заемщики для банков, отметил он.

Масштабы этого рынка достаточно велики, и вложения в его расширение в перспективе могут быть оправданы, сообщил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По данным Росстата, на 1 января в России насчитывалось 45,6 млн граждан, получающих пенсии.

Банки не раскрывают данные по количеству обслуживаемых лиц пенсионного возраста. По отрывочным данным годовых отчетов и информационных сообщений можно оценить, что количество получающих пенсии в СберБанке насчитывает более 10 млн человек. В частности, в 2019 году сотрудники банка привлекли на обслуживание 591 тыс. пенсионеров. В ВТБ рассчитывают, что акцией воспользуются не менее 10–15% от общего количества выходящих на пенсию. По данным ПФР, ежегодно в России выходит на пенсию порядка 1 млн человек.