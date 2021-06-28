Банк России в третий раз начал формировать пул заявок потенциальных претендентов на Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), пишет «Коммерсант» . Первую попытку продать АТБ регулятор предпринял еще в марте 2019 года, она сорвалась, в 2020-м сделке помешала пандемия, но сейчас у банка появился реальный шанс найти нового владельца.

Так, с 28 июня ЦБ начнет прием сообщений от заинтересованных лиц о намерении участвовать в реализации акций банка. Заявки будут приниматься до 2 июля. По результатам их рассмотрения Центробанк примет решение о дальнейших способах реализации акций АТБ, о чем будет «объявлено дополнительно».

По данным издания, среди потенциальных претендентов на санируемый банк — Совкомбанк, группа «МТС» (владелец МТС Банка) и принадлежащие иностранным акционерам ОТП Банк и Хоум Кредит Банк. И Совкомбанк, и приобретенный им «Восточный» говорили ранее об интересе к АТБ. Два из четырех членов правления АТБ входили раньше в правление ОТП Банка. Еще два собеседника газеты слышали об интересе к АТБ со стороны МТС, но сомневаются, что он выйдет на сделку. В Хоум Кредит Банке, Совкомбанке и МТС не прокомментировали возможность покупки, а в пресс-службе ОТП Банка отметили, что вопрос приобретения комплементарных активов находится в повестке финорганизации.

Банк России начал сбор заявок на покупку АТБ По результатам рассмотрения указанных сообщений ЦБ примет решение о дальнейших способах реализации акций банка.

В отношении цены сделки мнения экспертов расходятся. В среднем сейчас в России банки продаются за 0,4—0,6 капитала. Однако, отмечают аналитики, убытки, связанные с санацией АТБ, могут сказаться на его стоимости. По оценке руководителя группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрея Нагурного, продажи банков на российском рынке в последние годы редко превышают 0,7—0,8 капитала — размер дисконта напрямую зависит от оценки качества кредитного портфеля со стороны покупателя.

ЦБ принадлежит 99,99% акций АТБ, они перешли регулятору после того, как банк попал на финансовое оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора в апреле 2018 года. В сентябре того же года регулятор докапитализировал АТБ на 9 млрд рублей. Стратегия АТБ направлена на расширение бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири в формате универсального банка, отмечало ранее рейтинговое агентство «АКРА».

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Анна КОМАРОВА